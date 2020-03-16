Перший заражений коронавірусом в Україні має негативний повторний тест, - Чернівецька ОДА

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Як стало відомо NNS, у мешканця Чернівців, який нещодавно повернувся з Італії та став першим інфікованим коронавірусом в Україні, останній проведений тест на коронавірус дав негативний результат. Про це заявила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак, інформує hromadske.

Наталія Гусак наголосила, що про одужання можна говорити лише тоді, коли у пацієнта буде два поспіль негативних результати тестування на коронавірус

«Сьогодні ми отримали перший негативний від пацієнта №1, у якого попередні результати були позитивні. Тобто ми можемо говорити, що через 2 доби у цього пацієнта так само відберуть зразки, і якщо результат так само буде негативний, то можемо говорити про одужання і виписання пацієнта», — зазначила вона.

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Нагадаємо, перший випадок коронавірусу виявили 3 березня у чоловіка з Чернівців, який разом із дружиною повернувся з Італії.

На сьогодні в Україні відомо про 5 випадків зараження коронавірусом, один з них летальний — 13 березня від коронавірусу померла 71-річна пацієнтка з Радомишля на Житомирщині. Четверо інфікованих — у Чернівецькій області.