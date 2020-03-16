МОЗ і Facebook запустили сервіс оперативного інформування про коронавірус

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Як стало відомо NNS, громадяни України будуть отримувати сповіщення від Facebook з оперативною та достовірною інформацією від МОЗ щодо ситуації з поширенням коронавірусу в країні. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

«У рамках протидії поширенню вірусної інфекції COVID-19 в Україні та з огляду на зростаючу потребу користувачів у коректній та своєчасній інформації Міністерство охорони здоров’я України разом з Facebook запускають розширений доступ до місцевих сповіщень Facebook. Це дасть можливість швидко отримувати актуальну та достовірну інформацію щодо коронавірусу з офіційних джерел МОЗ України, таких як офіційний вебсайт міністерства moz.gov.ua та сайт із відповідями на основні питання про COVID-19 covid19.com.ua», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у стрічці новин автоматично буде з’являтися повідомлення від Facebook з посиланням на урядове джерело з достовірною інформацією:

«У стрічці новин автоматично буде з'являтися повідомлення від Facebook з посиланням на урядове джерело з достовірною інформацією. Трохи пізніше з'явиться search modules - сповіщення для тих, хто сам шукає інформацію про коронавірус».

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Нагадаємо, починаючи з 00:00 понеділка, 16 березня, до України припинили пускати іноземців та закрили близько сотні пунктів пропуску. Винятком на в’їзд можуть бути іноземці, які мають постійне чи тимчасове проживання в Україні.

В Україні наразі відомо про три випадки зараження коронавірусом. Один із них летальний — 13 березня від коронавірусу померла 71-річна пацієнтка з Радомишля на Житомирщині.