Україна закриває кордон для іноземців

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Як стало відомо NNS, Рада національної безпеки на екстреному засіданні в п'ятницю ухвалила план заходів для протидії коронавірусу. Перший з них - закрити кордон для іноземців. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує ВВС Україна.

"Через 48 годин Україна закриє кордон для іноземних громадян. На тва тижні кордон буде закритий. У залежності від розвитку, будемо ухвалювати наступне рішення", - повідомив він.

Що стосується громадян України, то РНБО рекомендує обмежити закордонні поїздки.

"Всі громадяни України будуть мати змогу повернутись. Українці з тих країн, в яких вирує коронавірус, проходитимуть процедуру обсервації", - додав Данілов.

Раніше президент Володимир Зеленський анонсував, що головними темами засідання РНБО буде питання закриття кордонів та припинення авіасполучення з низкою країн.

Також мова йшла про забезпечення лікарськими засобам, масками та експрестестами.

"Буде окрема розмова з виробниками та постачальниками щодо спекуляцій та цін", - сказав президент.

12 березня в Україні підтвердили два нових випадки захворювання на коронавірус, а загальна чисельність хворих досягла трьох.

В середу Кабмін оголосив про режим карантину в Україні на три тижні до 3 квітня. Він передбачає обмеження на роботу навчально-освітніх закладів, проведення масових та розважальних заходів.

Уряд також оголосив про намір закрити більшість пунктів пропуску через кордон. З 219 пунктів пропуску працювати і надалі мали всього 49.

Обмеження на кордонах мало запрацювати ще 12 березня, проте цього не сталось й уряд з прикордонною службою протягом 12 та 13 березня узгоджували, які саме пункти пропуску закривати.