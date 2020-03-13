Українцям у Польщі гарантують безкоштовне лікування у разі зараження коронавірусом

Завантажте мобільний додаток сайту

Усі українці, які перебувають у Польщі, можуть розраховувати на безкоштовні тести на виявлення коронавірусу і безкоштовне лікування. Про це NNS дізналася з повідомлення Укрінформ.

Повідомляється, що про це в коментарі Укрінформу повідомив речник міністерства охорони здоров’я Польщі Войцєх Андрусєвич, відповідаючи на запитання, чи отримають можливість лікування ті громадяни України у Польщі, які не мають медичного страхування або страховий поліс яких не покриває тривалого перебування у лікарні.

“Кожному, хто потрапляє до лікарні з підозрою на зараження коронавірусом, гарантовано безплатне проведення тестів і лікування, яке покривається з бюджету польської держави”,- сказав речник міністра.

На сьогодні у Польщі перебуває приблизно 1-1,5 мільйона трудових мігрантів з України.

Раніше ми писали: Шенген і безвіз в умовах пандемії: як коронавірус змінює правила перетину кордонів

Кількість заражених коронавірусом у Польщі зросла до 51 особи, одна людина напередодні померла.

За даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, станом на ранок 13 березня у світі коронавірусом заразилося 128 343 людини, загинуло 4720, одужало 68 324 особи.

В Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два у Чернівецькій області і один у Житомирській.