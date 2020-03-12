Шенген і безвіз в умовах пандемії: як коронавірус змінює правила перетину кордонів

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Новий коронавірус продовжує поширюватися світом. У спробах протидіяти епідемії уряди та муніципалітети вдаються до обмежувальної політики. У матеріалі «Європейської правди» розповідають, з чим можуть зіткнуться українці, які планували поїздки або поїхали до ЄС і застрягли у зоні карантину, інформує NNS.

Шенген не безмежний

Свобода руху всередині Євросоюзу, не зважаючи на кордони, - одне з ключових надбань для громадян ЄС, а в межах Шенгенської зони кордон перетинаєш, взагалі не помічаючи цього.

Однак у часи кризи звичні правила припиняють діяти. Коронавірусна криза є саме таким прикладом.

Одними з перших додатковий санітарний контроль на наземних кордонах запровадили наші сусіди, поляки. У тому числі - з іншими країнами Шенгену. Польські прикордонники вимірюють температуру і збирають деталізовану інформацію про мандрівників, які мусять заповнити спеціальний формуляр англійською чи польською мовою. Як українські, так і російські медіа повідомляють про зростання черг через додаткові перевірки. Однак про масові відмови у в’їзді через ці перевірки не повідомляється.

Першою на злам шенгенських правил пішла Австрія, яка закрила кордон для тих італійців чи подорожуючих з Італії, хто не має довідки про відсутність коронавірусу в організмі. Другою стала Словенія, яка повністю закрила кордон з Італією для пасажирського руху.

Водночас найбільші країни ЄС критично ставляться до обмежень руху в Шенгені.

Президент Франції Еммануель Макрон назвав рішення Словенії та Австрії про закриття кордонів з Італією "поганими" і додав, що вважає більш ефективною боротьбу з коронавірусом в уражених регіонах. Німецька канцлерка Ангела Меркель також розкритикувала Австрію і Словенію та закликала "не ізолюватися".

У середу на жорсткі кроки зважився уряд Мальти: він оголосив про повну заборону на поїздки до таких шенгенських країн: Італії, Швейцарії, Німеччини, Франції та Іспанії.

А надвечір того ж дня Угорщина зупинила дію Шенгену на своєму кордоні з Австрією та Словенією (а також посилила контроль на кордоні з Хорватією). Окрім того, угорська влада повністю зупинила автобусне сполучення та рух пасажирських потягів до цих двох країн.

Цікаво, що пряме авіасполучення з Італією поки не буде припинене, щоби громядяни Угорщини могли повернутися додому - але іноземців планують зупиняти. Будуть відслідковувати також тих, хто летить звідти із пересадкою.

А найголовніше - це безумовна заборона в’їзду до Угорщини тих, хто має італійський паспорт. Виходячи із заяв представників уряду, заборона діятиме незалежно від наявності медичної довідки та інших обставин.

Такого у Шенгенській зоні ще ніколи не було.

Проблеми українців візову систему не хвилюють

Ситуація змінюється вкрай динамічно.

За останню добу дозволені маршрути, карта авіарейсів на європейському континенті змінилися до непізнаваності. Поза сумнівом, постраждає і українська туристична галузь, і авіалінії, змушені скасувати чимало популярних рейсів.

Але так само із проблемами можуть стикнутися і пересічні громадяни.

Передусім - в Італії, де після декрету "Залишайся вдома" запроваджено фактично тотальний карантин. Поки що нагальні проблеми ще не стали настільки відчутними, але для багатьох вони несуть загрозу.

Ви поїхали до Італії за безвізом або за короткою візою? Тоді маєте повертатися якнайшвидше!

Бо зробити це стає дедалі складніше.

За словами голови християнського товариства українців Італії Олеся Городецького, карантин не обмежує право українців повернутися додому. Інша річ, що вже зараз це проблематично зробити. Більшість авіарейсів скасовані, а сусідні країни, як-от Австрія чи Словенія, обмежили перетин і наземного кордону з Італією.

Водночас епідемія не скасувала норму про те, що у Шенгені можна перебувати не довше 90 днів за останній 180-денний період!

А тому українці, що застрягли в Італії чи ЄС, можуть мимоволі перейти у статус "нелегальних мігрантів", яких на виїзді чекає депортація і внесення до шенгенської інформаційної системи, із кількарічною забороною на в’їзд до Шенгену.

І якщо нинішні проблеми наростатимуть, то Україна має підняти це питання у переговорах із Єврокомісією, щоби дозволити нашим співгромадянам не перетворитися на порушників правил безвізу.

До слова, навіть якщо ви опинилися за межами "червоної зони", в інших державах ЄС - на нову реальність точно треба зважати. Шенгенська свобода вже не є абсолютною. Треба бути готовим до перевірок і на інших внутрішніх кордонах ЄС та щонайменше носити із собою закордонний паспорт.

Де ще діють обмеження?

Хоча окремі столиці пішли навіть на обмеження дії Шенгенської угоди, переважна більшість європейських держав досі не запровадили жорсткої заборони чи обмеження на в’їзд для іноземців на свою територію або запровадили незначні обмеження.

Україна наразі - серед останніх.

Між тим в інших частинах світу чимало урядів готові до жорстких кроків. Більше половини держав світу перекрили свій кордон для частини пасажирів ще до рішення ВООЗ про оголошення пандемії коронавірусної хвороби. Детальний, хоча дещо застарілий опис обмежень, що діють для повітряного сполучення, опублікований на сайті Міжнародної авіатранспортної асоціації.

Та почнемо з європейського континенту. Всі обмеження можна поділити на кілька груп:

Повна заборона в’їзду для окремих категорій.

Не лише Угорщина, але й Румунія закрила кордон для всіх іноземців, хто останнім часом відвідував Китай, Іран, Корею або Італію (своїх громадян, що повертаються з цих держав, пускають за окремою процедурою, пре неї трохи згодом). З держав за межами ЄС аналогічне рішення запровадили Туреччина, Боснія і Герцоговина, Сербія та Чорногорія (остання додала до "червоного переліку" Іспанію, де вже пів сотні людей загинули через коронавірус)

А от Грузія ввела більш точкову заборону: в’їзд закритий лише для громадян Китаю та Ірану, які за останні 14 днів були в одній з цих двох країн. Що ж стосується Італії, грузинська влада обмежилася забороною прямих польотів до цієї країни.

Для громадян інших держав (крім власників грузинського паспорта), які відвідували Китай чи Іран, діє інша процедура.

Карантин для подорожуючих.

Тих іноземців, приміром українців, які нещодавно були в Ірані чи Китаї, в Грузію допустять лише за умови, якщо вони підуть на 14-денний карантин, або якщо вони мають свіжу довідку про відсутність коронавірусу.

Також на карантин направляють усіх громадян Румунії, які повертаються з Китаю, Ірану, Кореї та головне - з Італії. Враховуючи велику кількість румунської діаспори в Італії, таких може бути чимало. Втім, румунська влада дозволяє таким громадянам проходити карантин вдома, "у самоізоляції", заповнивши відповідне зобов’язання.

Медична довідка.

Грузія - не єдина держава, у якій довідка "вільний від коронавірусу" дозволить іноземцеві в’їхати в державу навіть з епіцентру епідемії.

Аналогічні заходи запровадила Австрія, визначивши правила отримання такої довідки.

Як діють інші держави світу?

За межами Європи подекуди діють незрівнянно жорсткіші обмеження.

Маршаллові острови - невелика тихоокеанська держава у Мікронезії. Тут коронавірусу стережуться більше, ніж будь-хто інший. Країна повністю закрилася для іноземців до 22 березня.

Так само вчинила влада віддаленого гімалайського королівства Бутан. Минулого тижня тут госпіталізували 76-річного американського туриста, у якого знайшли коронавірус - і бутанці відразу вирішили, що переходять у режим самоізоляції. Наразі в’їзд (для всіх, без винятку) заборонений до 20 березня, але цей термін, швидше за все, подовжать.

Серед держав у нашій частині світу найжорсткіші обмеження запровадив Ізраїль. Тут також діє повна заборона на в’їзд в країну, але за винятком мандрівників, які планують перебування понад два тижні та мають контактну особу, в якої можуть відбути домашній двотижневий карантин.

Цікаво, що деякі країни вважають небезпечними не лише італійців, а й інших європейців.

Коли Туркменістан днями заборонив в’їзд громадянам майже 40 країн, цьому мало хто здивувався.

Але тепер реальність інша. У ніч на четвер президент США Дональд Трамп оголосив про заборону в'їзду для всіх іноземців, які у останні 14 днів відвідували країни шенгенської зони. На практиці це означатиме зупинку авіасполучення практично з усім Євросоюзом.

А Індія днями попередила всі авіалінії, що не пустить до себе мандрівників, які перед тим відвідували Італію, а також Францію, Німеччину, Іспанію або є громадянами цих держав. Навіть якщо вони мають чинну візу - та буде анульована. У четвер були посилені і ці заходи - індійський уряд планує скасувати всі без винятку візи певних категорій.

Скасування віз або безвізового режиму через коронавірус є не дуже частим, але й не надто рідкісним заходом. Кілька країн з-поміж тих, хто мали безвіз із Китаєм, зупинили його дію ще на початку епідемії, В’єтнам скасував безвіз для італійців тощо.

Та навіть на тлі загальної паніки виділилася Росія.

У Москві вдалися до офіційних заходів, які розцінюються як расизм - там зобов’язали водіїв громадського транспорту викликати поліцію, якщо в салоні будуть "громадяни китайської національності" (на практиці ж йдеться про офіційно схвалений расовий профайлінг людей з монголоїдною зовнішністю, до того ж неефективний). Китай вже висловив з цього приводу обурення.

А що в Україні?

Що робить у цій ситуації Україна? Ще в лютому у нас обмежили авіасполучення з Китаєм, зараз майже розірване повітряне сполучення з Італією, скасовані десятки рейсів в інші країни.

Також Україна запровадила температурний скринінг на своїх кордонах (який у ВООЗ називають неефективним заходом) і заборонила перетин лінії розмежування своїм громадянам, які мешкають на окупованій території Донбасу та мають "симптоми коронавірусу". Низка правозахисних організацій звернулися до командування ООС з вимогою скасувати дискримінаційну норму, яка, на їх думку, порушує конституційні права громадян.

Обмежень щодо іноземців наразі жодних немає.

11 березня уряд схвалив закриття 170 українських КПП на кордонах - перелік 49 найбільших, які залишаться працювати, ще не опублікований.

Але зважаючи на те, як наростають обмеження у сусідніх із нами державах, можна бути майже певними у тому, що ці захисні заходи - не останні. Поки що ж можна порадити відповідальним органам України не перегинати палку і діяти там, де нові обмеження матимуть реальний, а не лише психологічний ефект, як із замірюванням температури (адже відсутність її підвищення зовсім не означає, що людина не є носієм вірусу).

Можливо, з цієї точки зору українській владі варто придивитися до двох практик з наведених вище: пропускати громадян з уражених територій за умови наявності сертифіката про відсутність вірусу та відправляти на самоізоляцію мандрівників із таких територій з подальшим контролем їхнього перебування на території України.