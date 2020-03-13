В Україні від коронавірусу померла перша людина

Завантажте мобільний додаток сайту

У п'ятницю, 13 березня, від коронавірусу померла 71-річна пацієнтка з Радомишля Житомирської області. Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Таку інформацію NNS отримала з повідомлення zaxid.net.

Повідомляється, що госпіталізована жінка зранку пребувала в реанімації і була підключена до апарату штучної вентиляції легень. Пізніше стан хворої різко погіршився, медикам врятувати її не вдалося.

Також про смерть жінки сповіщає на своїй сторінці у Фейсбук Ольга Голубовська, зав. кафедри інфекційних хвороб у Національному медичному університеті ім. Богомольця.

«К сожалению, первый умерший от COVID19 …( Житомирская область...», — написала Голубовська.

71-річна пенсіонерка з Радомишля Житомирської області, повернулась з Польщі 1 березня. Її стан здоров'я погіршився 3 березня, але вона не звернулась до лікарів, не самоізолювалась, а замість того 8 березня пішла до церкви.

Зараз під наглядом лікарів перебувають близькі родичі та люди, з якими вона контактувала. Хоча вже відомо, що жінка не заразила своїх родичів зі Львівщини, з якими спілкувалася після повернення в Україну.

У МОЗ зазначили, що жінка перебувала у групі ризику. Згідно зі світовою тенденцією, літні люди найбільш вразливі до інфікування коронавірусом з летальними наслідками.

Раніше ми писали: Рада національної безпеки на екстреному засіданні в п'ятницю ухвалила план заходів для протидії коронавірусу. Перший з них - закрити кордон для іноземців.

Нагадаємо, 12 березня в Україні підтвердили два нових випадки захворювання на коронавірус, а загальна чисельність хворих досягла трьох.