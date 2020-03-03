Коронавірус в Україні: зареєстровано перший випадок інфікування

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В Україні лабораторно підтверджено перший випадок інфікування коронавірусом Covid-19. Про це NNS стало відомо з повідомлення Укрінформ.

Повідомляється, що про це 3 березня на брифінгу в Києві заявив заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

"Вчора я вам говорив, що було чотири випадки з підозрою, сьогодні ця підозра підтвердилася в однієї людини. Всі матеріали і зразки додатково передані до вірусологічної лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я. Але випадок зареєстрований в Україні, і ми розпочали працювати з контактними особами, з якими контактувала ця людина", - сказав Ляшко.

За його словами, випадок зараження коронавірусом Covid-19 зафіксовано в Чернівцях.

Як повідомлялося раніше, 29 лютого у Чернівцях в інфекційне відділення обласної лікарні госпіталізували чоловіка, який нещодавно повернувся з Італії. У нього - клінічні ознаки грипу, медики перевірили його на наявність вірусів.

Як повідомили в Чернівецькій облдержадміністрації, чоловік із 21 лютого подорожував Італією. За даними епідрозслідування, у мандрівці та під час повернення додому 26 лютого почувався добре. На підвищену температуру та першіння у горлі чоловік почав скаржитися з 28 лютого.

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Раніше у Чернівцях в обласну клінічну лікарню госпіталізували двох пацієнтів із пневмонією, які повернулися з Італії та могли контактувати з хворими на коронавірус. За результатами перевірки у госпіталізованих мешканців Чернівецької області інфекції не виявили.

Кількість людей, заражених коронавірусом, у світі на сьогодні становить 90 937 осіб. Від недуги померли 3117 осіб.

За кількістю випадків зараження лідирує Китай - 80 151. 4 812 випадків зафіксовано у Південній Кореї, 2 036 - в Італії, 1 501 - в Ірані. Після Китаю, за кількістю загиблих, наступний Іран - 66 осіб, Італія - ​​52 і Південна Корея - 28 осіб.

Одужали після захворювання по всьому світу 48 017 осіб.