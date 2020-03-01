У США зафіксували першу смерть від коронавірусу

- 01 бер. 2020
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Як стало відомо NNS, у штаті Вашингтон зафіксували смерть від китайського коронавірусу Covid-19 — це перший летальний випадок у США. Про це повідомляє hromadske з посиланням на АР.
Зазначається, що чиновники випустили короткий прес-реліз про смерть чоловіка в передмісті Сієтла без будь-яких подробиць.
Чиновники штату та округу Кінг зазначили, що були виявлені нові випадки інфікування коронавірусом, один з яких летальний. Скільки саме нових випадків, вони не уточнили.
Емі Рейнольдс з департаменту охорони здоров’я Вашингтону у короткій телефонній бесіді з виданням сказала:
«Ми маємо справу з надзвичайною ситуацією, що розвивається».
Губернатор штату Джей Інслі розповів, що померлий є мешканцем Вашингтону.
Як свідчать дані з сервісу для відстеження поширення коронавірусу від Центру системних досліджень при Університеті Джона Хопкінса, у США зафіксовано 68 випадків зараження Covid-19.
За останніми даними, кількість заражених коронавірусом у світі зросла до 85 187. Більшість випадків інфікування, 79 251, зафіксували на материковому Китаї. Проте суттєво зросла кількість інфікованих у Південній Кореї (2931) та Італії (889). Кількість жертв у світі зросла до 2924, водночас 39 548 людей одужали.
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