МОЗ: в Україні зафіксовано два нових випадки інфікування коронавірусом

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Станом на 10 ранку 16 березня в Україні зафіксовано два нових випадки інфікування коронавірусом COVID-19. Про це NNS інформує з посиланням на сайт МОЗ.

«16 березня в Чернівецькій області у двох жінок було лабораторно підтверджено COVID-19. Пацієнтки ізольовані, їхній стан стабільний. Проводиться робота із контактними особами», — повідомляє пресслужба МОЗ.

На сьогодні за результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру отримано 5 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (4) та Житомирська (1, летальний випадок) області.

Загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила більше 500 зразків. З початку року Центром громадського здоров'я України отримано 94 підозри про нову коронавірусну інфекцію.

У світі зареєстровано 169 387 випадків захворювання COVID-19, з них 77 257 (45,6%) осіб одужали. За межами Китаю зафіксовано 89 367 випадків у 142 країнах/територіях/регіонах.

На території Європейського регіону зареєстровано 54 895 випадків захворювання COVID-19 (Італія 21 157, Іспанія 5 753, Франция 4 500, Німеччина 3 795, Швейцарія 1 359, Великобританія 1 144, Нідерланди 959, Швеція 924 ,Норвегія 907, Данія 827, Бельгія 689, Австрія 655, Греція 190, Ізраїль 178, Фінляндія 155, Чехія 150 , Ісландія 138, Ірландія 129, Румунія 113, Португалія 112, Естонія 79, Сан-Марино 77, Словенія 57, Польща 49, Словаччина 44, Сербія 41, Албанія 38, Російська Федерація 34, Хорватія 31, Грузія 30, Латвія 26, Угорщина 25, Білорусь 21, Кіпр 21, Азербайджан 19, Боснія і Герцеговина 13, Північна Македонія 13, Мальта 9, Фарерські острови 9, Вірменія 8, Литва 8, Республіка Молдова 8, Болгарія 7, Казахстан 6, Люксембург 5, Ліхтенштейн 4, Україна 3, Андорра 2, Джерсі 2, Монако 2, Гернсі 1, Гібралтар 1, Святий Престол 1, Туреччина 1) та 2314 летальних випадків (загалом 6513).

Нагадуємо, з 16 березня 2020 року з 00 годин 00 хвилин до 00 годин 00 хвилин по 3 квітня (у ніч з 2 на 3 квітня) припиняється в’їзд на територію України для іноземців та осіб без громадянства. Заборона на в’їзд може бути скасована чи продовжена в залежності від ситуації із поширенням коронавірусу в світі.

Раніше ми публіковали список поїздів, які скасовані на час карантину.