Укрзалізниця оприлюднила список поїздів, які скасовуються на час карантину

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Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України № 288-р з 00:00 годин 17 березня пункти пропуску на кордоні з Україною закриваються для міжнародного регулярного пасажирського сполучення. Укрзалізниця надає повний список міжнародних поїздів, які на період карантину скасовуються або курсуватимуть за скороченим маршрутом, інформує NNS.

«Укрзалізниця повертатиме пасажирам повну вартість квитків на скасовані міжнародні поїзди — без стягнення додаткових зборів. Для цього потрібно звернутися в будь-яку залізничну касу. Квитки, придбані через інтернет, повертаються через онлайн-сервіси», — йдеться в повідомленні УЗ.

Зазначається, що на поїзди, яким буде обмежено маршрут, повну вартість квитка можна повернути у випадку, якщо була скасована зупинка, до якої пасажир мав проїзний документ.

У всіх інших випадках повернення проїзних документів здійснюється на загальних підставах відповідно до «Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України».

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«У разі виникнення запитань просимо звертатися до Контактного центру Укрзалізниці: 0 800 503 111», — повідомляють в УЗ.