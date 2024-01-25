До сліз: у мережі виклали пісню у виконанні 23-річної Захисниці, яка загинула на фронті

У мережі виклали пісню у виконанні 23-річної Захисниці Валентини Макаренко, яка загинула на фронті 9 січня 2024 року, передає НСН. Відео, присвячене талановитій співачці, що віддала своє життя за Україну, не можна дивитися без сліз.

Ось пише інша Захисниця Олена Білозерська про Валентину Макаренко.

“Валентина Макаренко, позивний “Макар” – кулеметник 4-ї окремої танкової бригади. Народилася у 2000 році в Кропивницькому, в 2015-му переїхала до Києва. Дівчина мала гарний голос, неодноразово здобувала призові місця на конкурсах вокалу і мріяла стати професійною співачкою. Закінчивши Київський національний університет культури і мистецтв, вступила на музичний факультет до КМА естрадного та циркового мистецтв. За словами однокурсника, навіть мріяла колись відкрити власну студію вокалу.

Після початку повномасштабного вторгнення Валентина зайнялася волонтерством – допомагала 111-ій бригаді, в якій служив її батько Віталій Філіпов (позивний “Патон”). Він пішов добровольцем з перших днів повномасштабного, брав участь в обороні Гостомеля і Бучі, а згодом служив на Луганщині та Харківщині. Він загинув 6 вересня 2022 року на Харківщині, у віці 47 років, і Валя заснувала благодійний фонд його пам’яті, який назвала “Патон”. Разом з друзями збирала кошти на амуніцію й автівки для фронту.

Після загибелі батька Валентина вирішила, що бути волонтером для неї замало. Вона все частіше думала, що має й сама стати військовою, і в серпні 2023-го прийняла остаточне рішення. Рідні були дуже проти, але не змогли її відмовити. Валя пошила в ательє форму і купила собі берці, зібрала кошти на облегшений бронежилет. (Можливо, через “дівчачий” розмір ноги і пишну статуру вона побоювалась, що на службі матиме проблеми з одягом і взуттям).

Спочатку Валентина збиралася стати бойовим медиком, навіть закінчила курси, але потім, в навчальному центрі “Десна”, вона вивчилась на кулеметника, отримала розподілення у 4 танкову бригаду і опинилася на Харківському напрямку, де загинув її батько. Там, у листопаді минулого року, вона зустріла своє кохання – військового на ім’я Сергій. Через два місяці знайомства вони подали заяву до РАЦС і 16 січня цього року мали побратися в Куп’янську.

У Валі був собака породи хаскі на ім’я Карат. Він втратив господарів у Бучі, і дівчина забрала його до себе. Коли пішла до війська, то собаку тимчасово віддала своїй тітці. Дуже сумувала за ним, тому тітка майже щодня посилала їй фото й відео з Каратом. 6 січня цього року її повідомлення залишилось непрочитаним, бо Валя пішла на позиції…

Валентина Макаренко загинула 9 січня 2024 року, під час свого першого бойового завдання, внаслідок артобстрілу. Наречений Сергій, який був поруч з нею, отримав важке поранення.

“Коли формували групу, яка мала вирушити на три доби на передові позиції на чергування, вона вирішила йти, – розповіла журналістам її тітка Наталія. – Сергій на колінах просив її не робити цього, але вона не послухала його. На цьому завданні вони перебували разом. Так сталося, що Валя загинула, а він отримав поранення”.

Поховали Валентину у Києві на Лісовому цвинтарі, на алеї військових поховань, поруч із батьком. Крім нареченого, у неї залишились мама та брат”

Вічна пам’ять!

Пісня у виконанні 23-річної Захисниці Валентини Макаренко, яка загинула на фронті

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