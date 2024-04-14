14 квітня на фронті: ворог посилив атаки на двох напрямках, а ще на двох затих

Дані НСН надає з посиланням на Генштаб ЗСУ і Повітряні Сили.

Нічна повітряна атака сьогодні

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 14 квітня 2024 року російські окупанти атакували 10-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із Курської області – рф., а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з окупованої Донеччини.

Усі «шахеди» збито на Харківщині зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України.

14 квітня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 1 ракетного та 109 авіаційних ударів, здійснив 115 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Волфине, Павлівка Сумської області; Загризове, Борова, Слобожанське, Веселе, Першотравневе, Копанки, Колодязі Харківської області; Білогорівка Луганської області; Уманське, Верхньоторецьке, Бердичі, Карлівка, Старомихайлівка, Водяне, Антонівка, Катеринівка, Курахове, Володимирівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Березине Дніпропетровської області; Мала Токмачка, Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 36 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Роздолівка, Іванівське, Новий, Опитне, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 9 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку загарбники 6 разів атакували позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив 3 безуспішних атаки позицій наших військ.

Успіхи ЗСУ

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 2 наземних станціях управління БпЛА та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу та 2 засобах протиповітряної оборони противника.

Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 890 осіб. Також ворог втратив 5 танків, 20 бойових броньованих машин, 34 артилерійських системи, одну РСЗВ, 2 засоби ППО, 34 БпЛА ОТР, одну ракету, 63 автомобілі та 12 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.04.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 453650 (+890) осіб,

танків ‒ 7174 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 13765 (+20) од,

артилерійських систем – 11552 (+34) од,

РСЗВ – 1046 (+1) од,

засоби ППО ‒ 758 (+2) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9235 (+34),

крилаті ракети ‒ 2089 (+1),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 15459 (+63) од,

спеціальна техніка ‒ 1905 (+12)

Дані уточнюються.

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