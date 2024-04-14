14 квітня на фронті: ворог посилив атаки на двох напрямках, а ще на двох затих

Дані НСН надає з посиланням на Генштаб ЗСУ і Повітряні Сили.
Нічна повітряна атака сьогодні
У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 14 квітня 2024 року російські окупанти атакували 10-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із Курської області – рф., а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з окупованої Донеччини.
Усі «шахеди» збито на Харківщині зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України.
14 квітня на фронті: загальна ситуація
Протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень.
Загалом, ворог завдав 1 ракетного та 109 авіаційних ударів, здійснив 115 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Волфине, Павлівка Сумської області; Загризове, Борова, Слобожанське, Веселе, Першотравневе, Копанки, Колодязі Харківської області; Білогорівка Луганської області; Уманське, Верхньоторецьке, Бердичі, Карлівка, Старомихайлівка, Водяне, Антонівка, Катеринівка, Курахове, Володимирівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Березине Дніпропетровської області; Мала Токмачка, Роботине Запорізької області.
Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Ситуація на окремих напрямках
- На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.
- На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
- На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 36 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Роздолівка, Іванівське, Новий, Опитне, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.
- На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 9 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське.
- На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.
- На Оріхівському напрямку загарбники 6 разів атакували позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.
- На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив 3 безуспішних атаки позицій наших військ.
Успіхи ЗСУ
Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 2 наземних станціях управління БпЛА та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу та 2 засобах протиповітряної оборони противника.
Загалом, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 890 осіб. Також ворог втратив 5 танків, 20 бойових броньованих машин, 34 артилерійських системи, одну РСЗВ, 2 засоби ППО, 34 БпЛА ОТР, одну ракету, 63 автомобілі та 12 одиниць спеціальної техніки.
Втрати окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 453650 (+890) осіб,
- танків ‒ 7174 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13765 (+20) од,
- артилерійських систем – 11552 (+34) од,
- РСЗВ – 1046 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 758 (+2) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9235 (+34),
- крилаті ракети ‒ 2089 (+1),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15459 (+63) од,
- спеціальна техніка ‒ 1905 (+12)
Дані уточнюються.
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