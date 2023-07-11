«Україна отримає запрошення до НАТО» – Столтенберг назвав умову

Україна отримає запрошення до НАТО, заявив сьогодні, 11 липня, під час брифінгу генсек Єнс Столтенберг, передає з посиланянм на trueua НСН. Він також назвав умову, за якою запрошення буде надано.

НАТО погодилося прийняти Україну в Альянс без плану дій щодо членства. Країни Альянсу узгодили декларацію.

Україна отримає запрошення до НАТО, коли “погодяться усі союзники і будуть виконані умови”, заявив на брифінгу генсек Єнс Столтенберг.

Те, що сьогодні узгодили союзники — це позитивний спільний меседж про продовження нашої підтримки. Також щодо шляху України до членства в НАТО. Це передбачає фактично допомогу для забезпечення повної взаємодії між силами НАТО і України, — сказав Столтенберг

Лідери країн-членів ухвалили пакет підтримки для України, який передбачає:

скасування вимоги щодо виконання ПДЧ;

довгострокову програму військової допомоги по 500 мільйонів доларів на рік для модернізації української армії та повного переходу на стандарти НАТО;

запуск Ради Україна-НАТО, яка має стати платформою для консультацій у кризових ситуаціях.

Столтенберг додав, що за останні дні партнери зробили значні заяви щодо військової підтримки України. Зокрема, він нагадав про обіцянку Франції надати Україні далекобійні ракети, Німеччина — зобов’язалася посилити українську протиповітряну оборону.

Це сильні заяви, які несуть Києву позитив, — наголосив генсек НАТО

На питання журналістів, які ж умови має виконати Україна, щоб отримати запрошення, Столтенберг відповів.

Перше засідання відбудеться завтра, 12 липня, за участі президента Володимира Зеленського, на ньому мають узгодити план вступу України до Альянсу.

Ми узгодили комюніке, узгодили пакет щодо підтримки України. Я тісно спілкуюся із країнами-союзниками НАТО, урядовцями, президентом Зеленським, ми сьогодні з ним зустрінемося. Також у нас буде зустріч Рада Україна-НАТО, де я представлю цей пакет із трьох елементів, який передбачатиме наближення України до НАТО, — заявив генсек

Україна отримає запрошення до НАТО: відео

Столтенберг дає пресконференцію на саміті НАТО — трансляція Суспільне Новини

Головні підсумки саміту НАТО на даний момент

Лідери країн-членів прийняли довгострокову програму військової допомоги $500 мільйонів на рік для модернізації української армії та повного переходу на стандарти НАТО;

Запуск Ради Україна-НАТО, перше засідання відбудеться завтра за участю Зеленської, на ньому має бути погоджений план вступу України до Альянсу;

Коаліція з 11 країн розпочне підготовку українських пілотів на F-16 у серпні.

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