У росії розстріляли пілота Ту-95, який причетний до ударів по Україні. Про це повідомляє ГУР, передає НСН.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує: у російському місті енґельс розстріляли командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 ― майора стєґачьова олєґа сєрґєєвіча.

У росії розстріляли пілота Ту-95: фото

Вказаний пілот вкс рф народився 23.06.1983 року, служив на авіабазі «енґельс» (в/ч 06987) ― він безпосередньо причетний до нанесення ракетних ударів по цивільних об’єктах в Україні та вбивств наших людей.

Внаслідок атаки олєґ стєґачьов зазнав вогнепальних поранень. Вижив чи ні — розвідка уточнює.

Нагадуємо, що на всіх воєнних злочинців чекає розплата ― ми знаємо ваші імена, адреси, номери автомобілів, звичні маршрути і звички. Справедливість ― невідворотна! – йдеться у повідомленні ГУР

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