Російська пропагандистка Маргарита Сімоньян влаштувала істерику через ляпас від видавництв країни-агресорки. Мабуть на росії вже трохи почали розуміти, куди їх приведе фашистська доріжка.

Симоньян висловила обурення через те, що російські друкарні відмовилися видавати книгу із фашистськими віршами російських поетів про війну з Україною.

Про це глава кремлівського каналу Russia Today написала у своєму Телеграм-каналі, передає NNS.

Симоньян обурена, оскільки видавництва вимагають прибрати з назви книги російську свастику у вигляді латинської літери Z, під знаком якої Москва здійснює вторгнення на територію України.

Симоньян заявила, що їй прямо вказали на категоричну відмову в публікації книги, доки назву не буде змінено.

«Приберіть з обкладинки букву Z. З цією буквою жодна книгарня не візьме», – повідомила вона, оприлюднивши скріншот листування з представником одного з російських видавництв.

Більше того, за її словами, відмова друкувати Z-книгу є «вироком» російському суспільству.

Це цитата. І це, звісно, ​​вирок. Нам усім», – пише Симоньян.

В коментарях прихильники Сімоньян закликають закрити і видавництва, і книгарні, які відмовляються підтримувати пропаганду. А дехто навіть вважає, що таких потрібно стріляти, і що росія вже засумувала за 1937 роком.

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