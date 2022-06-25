Окупанти зламали хребет 70-річній волонтерці у Херсоні через відмову здати український паспорт

Літній журналістці і волонтерці з Херсону окупанти зламали хребет, бо вона не хотіла віддавати українського паспорта.

Про це NNS дізнався з повідомлення Першого медичного об’єднання Львова.

“Напівпритомна, із переломом хребта, 70-річна Тетяна Антонюк ледь змогла залізти до автівки і втекти з ворожого блокпосту. Уже понад місяць жінка перебуває у нашій лікарні Св. Луки Першого медоб’єднання Львова”, йдеться у повідомленні.

До травня Тетяна категорично відмовлялася покидати окупований Херсон.

Виїхати згодилася лише після вмовлянь чоловіка, який воює в ЗСУ і дуже переживав за її безпеку.

Авто, яким жінка виїздила з сусідами, зупинили на ворожому блокпості. Нелюди відібрали у них всі цінні речі. Коли Тетяна відмовилася віддавати український паспорт – це була її принципова позиція як українки – почали лупцювати. Втекти їй вдалося дивом.

Евакуаційним потягом у важкому стані вона дісталася до Львова, де була госпіталізована до Лікарні Святого Луки.

Обстеження показало перелом хребта та сильні забої голови. Жінка частково втратила слух і не могла рухатися без сторонньої допомоги.

Аби Тетяна ходила, нейрохірургам довелося зробили складну вертебропластику, іншими словами – ввести у зламану ділянку спеціальний кістковий цемент.

Операція минула успішно. Херсонка Тетяна вже підводиться з ліжка і налаштована рішуче. Каже: лікуватися довго не буде, адже відлежуватися нема часу – потрібно волонтерити!

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