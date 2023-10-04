Масова атака дронів і повітряна тривога в центрі Москви: на росії вночі 4 жовтня все йшло за планом

Масова атака дронів і повітряна тривога в центрі Москви – такою була ніч на 4 жовтня на росії. Вибухи лунали у декількох областях, працювала ППО. Атаку підтвердило міноборони країни-агресорки, передає НСН.

Гучні вибухи цієї ночі чули мешканці Бєлгородської, Брянської і Курської областей.

Ось так, наприклад, було у Бєлгороді.

А це Брянськ цієї ночі.

Тривога в центрі Москви: відео

Тим часом лунала повітряна тривога в центрі Москви – прямо біля Кремля. Достеменно причина невідома, але відомо, що перед цим влада столиці анонсувала перевірку системи оповіщення. Отже, все йшло за планом на росії вночі 4 жовтня.

На ранок мо рф повідомило, що території Бєлгородської, Брянської та Курської областей були атаковані 31 дроном літакового типу. І нібито всі вони були перехоплені та знищені.

Крім того тут заявили, що у північно-західній частині акваторії Чорного моря російські літаки нібито обстріляли військовий катер і 3 гідроцикли ЗСУ, які намагалися висадитися в районі мису Тарханкут.

Як відомо, офіційній інформації влади росії вірити не можна. То ж почекаємо коментарів від українських захисників.

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