Сили оборони Півдня затопили в Чорному морі російський катер типу КС-791 “Тунець”

В Чорному морі Сили оборони Півдня знищили ворожий патрульний катер “Тунець”.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Facebook-сторінку Військово-Морських сил ЗСУ.

“В північно-західній частині Чорного моря Силами оборони Півдня знищено ще один ворожий катер типу КС-701 “Тунець”. Разом до Перемоги!”, – пишуть в ВМС.

Зазвичай такий катер використовують для патрулювання.

ЗСУ затопили в Чорному морі російський катер “Тунець”

Не лише КС-701

Цієї ночі, 13 вересня, в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Пізніше Міністерство оборони терористичної Росії заявило про нібито атаку 10 крилатих ракет по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе.

Пізніше стало відомо про ураження великого російського десантного корабля й підводного човна “Ростов-на-Дону”.

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