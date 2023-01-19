Європарламент проголосував за трибунал для Путіна і Лукашенка, передає НСН.

Європарламент закликає створити спецтрибунал для того, щоб притягнути політичне та військове керівництво росії та Білорусі до відповідальності за злочини проти України.

Резолюцію, у якій закликають створити спецтрибунал, підтримали 472 євродепутати, 19 були проти, а ще 33 депутати утрималися.

Європарламент заявляє, що звірства, скоєні російськими військами у Бучі, Ірпені та багатьох інших українських містах, свідчать про жорстокість війни та наголошують на важливості скоординованих міжнародних дій для притягнення винних до відповідальності відповідно до міжнародного права.

Євродепутати закликають Євросоюз у тісній співпраці з Україною та міжнародними партнерами домогтися створення спеціального міжнародного трибуналу для переслідування політичного та військового керівництва Росії та її союзників.

Створення трибуналу, стверджують депутати Європарламенту, заповнить вакуум у міжнародному кримінальному правосудді та доповнить слідчі зусилля Міжнародного кримінального суду, “оскільки нині він не може розслідувати злочин агресії, коли йдеться про Україну”.

Наголошуючи, що точні умови та склад спеціального трибуналу ще належить визначити, депутати Європарламенту наголошують, що він повинен мати юрисдикцію для розслідування не лише проти російського диктатора Володимира Путіна та політичного і військового керівництва Росії, але також проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та його приспішників.

Вони також наголошують, що підготовча робота ЄС щодо створення спеціального трибуналу має розпочатися негайно та має бути зосереджена на створенні механізмів для суду у співпраці з Україною. Українські та міжнародні органи мають отримати підтримку у збиранні доказів, які будуть використовуватись у майбутньому.

“Парламент твердо переконаний, що створення спеціального трибуналу надішле дуже чіткий сигнал як російському суспільству, так і міжнародній спільноті про те, що президент Путін і керівництво Росії в цілому можуть бути засуджені за злочин агресії в Україні. Члени Європарламенту зазначають, що для Російської Федерації під керівництвом Путіна вже неможливо повернутися до звичайних відносин із Заходом”, – йдеться у пресрелізі ЄП. Президент України Володимир Зеленський привітав ухвалення резолюції. “Закликаю всіх наших партнерів підтримати такий трибунал. Росія має бути притягнута до відповідальності за свою агресивну війну, справедливість має перемогти”, – написав він у Twitter.

Джерело

Зустріч путіна і лукашенка — про що говорили диктатори