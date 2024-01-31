Чи передадуть США Україні бомби GLSDB – відповідь Пентагону

Чи передадуть США Україні бомби GLSDB, відповіли у Пентагоні, інформує НСН.

Пентагон передасть Україні американські бомби GLSDB згідно з торішніми домовленостями, проте відомство не може підтвердити точні терміни передачі.

Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер під час брифінгу, якого цитує «Суспільне».

«Як було визнано минулого року, ми надамо Україні GLSDB у рамках наших зусиль із надання допомоги у сфері безпеки. Однак із міркувань безпеки нашої діяльності ми не можемо підтвердити конкретні терміни», – сказав він.

За даними Reuters, бомба GLSDB дозволить українським військовим вражати цілі на вдвічі більшій відстані, яку досягають ракети HIMARS.

Наголошується, що план передбачав переміщення пускових установок і десятків боєголовок в Україну повітряним транспортом.

Водночас для адміністрації Байдена передача GLSDB є альтернативою ракетам ATACMS, які адміністрація надала в невеликій кількості.

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