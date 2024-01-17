Президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв Україні гарантії безпеки, 40 далекобійних ракет і бомби. Про це повідомляє Reuters, передає НСН.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що відвідає Україну в лютому, а також анонсував передачу 40 ракет SCALP й підписання угоди про гарантії безпеки.

Зазначається, що на пресконференції в Єлисейському палаці Макрон заявив, що близько 40 ракет великої дальності SCALP і кілька сотень бомб будуть доставлені найближчими тижнями в Україну.

Ми збираємося передати набагато більше обладнання та допомогти Україні тим, що їй потрібно для захисту свого неба, – сказав Макрон

Він додав, що працює з Києвом над двосторонньою угодою про гарантії безпеки, зауваживши, що угода має бути підписана за кілька тижнів.

Я сам поїду в Україну в лютому. Я оголошу про доопрацювання цих текстів. Також буде розпочато постачання боєприпасів, про які я говорив, – наголосив Макрон

Зазначимо, що Франція вже поставила близько 50 ракет SCALP, дальність яких становить близько 250 км, що втричі перевищує існуючі ракетні потужності України.

Макрон додав, що найближчими тижнями європейці посилять підтримку України, щоб вона могла продовжувати захищатися від Росії, тому що Москві не можна дозволити перемогти Україну, інакше безпека Європи опиниться під загрозою.

Дозволити Росії перемогти означало б визнати, що міжнародне право не поважається, – сказав він

Зауважимо, Франція стане другою країною, з якою Україна підпише договір про гарантії безпеки.

12 січня президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали двосторонню угоду в сфері безпеки.

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