Купити квартиру в Дніпрі

Тег:
CуспільствоПолітика

Угода про гарантії безпеки – в ОП розповіли, з якими країнами Україна веде перемовини

Журналіст
Угода про гарантії безпеки – в ОП розповіли, з якими країнами Україна веде перемовини

Україна веде перемовини щодо безпекових угод з іншими країнами. В ОП розповіли, з ким може бути заключна угода про гарантії безпеки

Україна пропрацьовує аналогічні документи з іншими країнами, як нещодавня угода з Великою Британією.

Про це повідомів радник голови Офісу президента Владислав Власюк в ефірі телемарафону, передає НСН.

Угода про гарантії безпеки – в ОП розповіли, з якими країнами Україна веде перемовини

Угода про гарантії безпеки – в ОП розповіли, з якими країнами Україна веде перемовини

радник голови Офісу президента Владислав Власюк

Як відзначив Власюк, метою України є вступ до НАТО. Аналогічні документи розробляються з:

  • США;
  • Німеччиною;
  • Італією;
  • Францією;
  • Канадою;
  • Польщею.

“З ними пропрацьовуються дуже схожі документи, ідея ідентична для усіх країн – надання безпекових гарантій для України. Це поступовий інтеграційний вступ до системи координат НАТО через ці безпекові договори”, – пояснив Власюк.

Підписання угоди про гарантії безпеки з Британією

У п’ятницю 12 січня прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак приїхав до Києва із робочим візитом. У ході візиту він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.

Лідери підписали історичну угоду між Великою Британією та Україною про співпрацю у сфері безпеки. Вона набула чинності 12 січня 2024 року, і діятиме протягом 10 років. Якщо Україна протягом цього періоду часу вступить до НАТО, то сторони ухвалять окреме рішення щодо майбутнього статусу гарантій.

Джерело

Ще новини України: Україна і Британія підписали історичний договір безпеки 12 січня (відео)

Якщо ви хочете подякувати нам за нашу роботу, ви можете це зробити тут
Все про допомогу

Схожі публікації

To Top
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ви блокуєте нашу рекламу

Встановіть наш додаток для зручнішого перегляду сайту. Або додайте сайт у БІЛИЙ список.
Ще новини ⬇
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×