Україна веде перемовини щодо безпекових угод з іншими країнами. В ОП розповіли, з ким може бути заключна угода про гарантії безпеки

Україна пропрацьовує аналогічні документи з іншими країнами, як нещодавня угода з Великою Британією.

Про це повідомів радник голови Офісу президента Владислав Власюк в ефірі телемарафону, передає НСН.

Угода про гарантії безпеки – в ОП розповіли, з якими країнами Україна веде перемовини

Як відзначив Власюк, метою України є вступ до НАТО. Аналогічні документи розробляються з:

США;

Німеччиною;

Італією;

Францією;

Канадою;

Польщею.

“З ними пропрацьовуються дуже схожі документи, ідея ідентична для усіх країн – надання безпекових гарантій для України. Це поступовий інтеграційний вступ до системи координат НАТО через ці безпекові договори”, – пояснив Власюк.

Підписання угоди про гарантії безпеки з Британією

У п’ятницю 12 січня прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак приїхав до Києва із робочим візитом. У ході візиту він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.

Лідери підписали історичну угоду між Великою Британією та Україною про співпрацю у сфері безпеки. Вона набула чинності 12 січня 2024 року, і діятиме протягом 10 років. Якщо Україна протягом цього періоду часу вступить до НАТО, то сторони ухвалять окреме рішення щодо майбутнього статусу гарантій.

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