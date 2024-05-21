Сотні окупантів пересуваються до кордону України під виглядом цивільних – ОСУВ Хортиця

Сотні окупантів пересуваються до кордону України під виглядом цивільних. Зокрема, таке пересування помічено на одному із напрямків.

Про це розповів 21 травня речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Назар Волошин в ефірі єдиного телемарафону.

За словами Волошина, близько 600 окупантів з російської Тульської області під виглядом цивільних зараз пересуваються до Луганської області.

На одному з напрямків ворог пересувається на цивільних автомобілях з Тульської області на територію Луганської. Кількість до 600 осіб, — сказав речник

Навіщо сотні окупантів пересуваються до кордону України під виглядом цивільних

За словами Волошина, мета росіян —комплектування резервів для здійснення подальших штурмових дій як в Донецькій, так і, ймовірно, в Луганській областях.

Волошин зазначив, що військові автівки знищуються відразу, а цивільні – ні, тому окупанти й маскуються.

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