Сьогодні вступає в силу остання потужна санкція проти РФ – експерт

Сьогодні вступає в силу остання потужна санкція проти РФ. Інших вже не лишилося, – вважає фінансовий експерт і публіцист Сергій Фурса, передає НСН.

Йдеться про ембарго на російські нафтопродукти, введене Європейським Союзом. 5 лютого воно вступило в силу.

Що дасть ця санкція проти РФ

На думку Сергій Фурси, для росіян це буде дуже боляче, хоча вони, звісно, будуть це заперечувати.

Сьогодні ж всі агенти росіян будуть розповідати, що санкції не працюють. Що ціни в європейських магазинах зростають, а в Москві ні. І оскількі санкціі не працюють, то їх треба відмінити. Бо росіяни добрі гуманні і співчувають європейцям, – пише Фурса

Він наводить статистичні дані, які показують як «не працюють» санкції.

Санкціі не працюють, але чомусь нафтогазові доходи Росії в січні 2023 року вдвічі менші, ніж у січні 2022 року. А російській бюджет залежить від цих доходів у січні 2023 року набагато більше, ніж у січні 2022 року. Санкції не працюють, і, напевно, щоб не псувати настрій тим, хто їх вводить, росіяни приховали більшість статистичних данних. Ох уж ця відома російська гуманність, – пише експерт

І додає графік, який ілюструє, як «не працюють» санкції.

Ембарго на нафтопродукти – що про це відомо

З 5 лютого в ЄС набула чинності стеля цін на російські нафтопродукти, а також заборона ЄС на їх ввезення танкерами.

Стеля цін встановлена ​​у розмірі 100 доларів за барель на преміальні російські нафтопродукти, такі як дизельне паливо. Товари зі знижкою (наприклад, мазут або нафта) тепер купуватимуть за граничною ціною 45 доларів за барель.

Цього ж дня почала діяти заборона поставок танкерами нафтопродуктів з РФ, таких як бензин, дизель, нафту, гас і мазут. Це обмеження запроваджено з метою «обмежити прибутки Москви від експорту енергоресурсів». Обмеження також поширюються на страхування танкерів, які возять російську нафту за ціною вище встановленого ліміту.

При цьому заборона не застосовуватиметься, якщо нафтопродукти купуються за ціною на нафту, узгодженою ЄС, або нижчою від неї, пише Reuters.

Нові обмеження найбільше торкнуться дизельного палива, яке Європа купувала з Росії у досить великих обсягах — 2,5 млн. тонн щомісяця, пише DELFI.lt. При цьому литовські експерти вважають, що ціна на дизпаливо якщо й зросте, то незначно й ненадовго та в основному за рахунок «психологічного ефекту».

«Були зроблені всі кроки, щоб Європа, відмовившись від російського дизеля, жодних потрясінь не зазнала», — вважає віце-президент Литовської бізнес-конфедерації Марюс Дубніковас

Нагадаємо, з 5 грудня минулого року почала діяти стеля цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель, який спільно схвалили країни G7, ЄС, Австралія та Норвегія. У Росії заявляли, що не продаватимуть нафту до країн, які запровадять обмеження її вартості.

Раніше ми повідомляли: