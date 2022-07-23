На пляжі в Талліні п’яний росіянин накинувся на українок через мову. Чоловік ображав і погрожував нашим дівчатам.

Історією поділилася українка Олеся в Instagram, передає NNS.

Нетверезий росіянин перервав відпочинок дівчат на пляжі. Йому не сподобалася українська мова, тож громадянин країни-агресора традиційно перейшов до образ.

Олеся розповіла, що діалог з росіянином розпочинався доволі ввічливо.

Росіянин: Вам буде заважати дим?

Вам буде заважати дим? Українка: Ні, не буде.

Ні, не буде. Росіянин: А музика буде заважати?

А музика буде заважати? Українка: Так, заважатиме.

Так, заважатиме. Росіянин: Шо-шо ти там лепечеш?

Після цього росіянин з пляшкою алкоголю почав грубо ображати українок, вимагаючи, щоб вони “говорили нормально”, адже українську він нібито не розуміє. Згодом він перейшов до погроз рівня російського диктатора.

“Нічого, ви ще зрозумієте російську мову. Це буде ваша улюблена мова, тварюки ї***і”, погрожувало п’яне російське бидло.

Через деякий час п’яний росіянин з товаришем пішли геть.

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