Медведєв погрожує Україні “судним днем” за Крим. Реакція ОП

Заступник голови ради безпеки рф дмітрій медведєв пригрозив Україні “судним днем”, якщо наші бійці спробують звільнити український Крим від окупантів. В Офісі президента Україні відреагували на погрози.

На зустрічі у Волгограді медведєв заявив, що керівництво України “поводиться неадекватно, намагаючись продовжувати військову кампанію до останнього українця”, передає NNS.

“Це незважаючи на те, що вони намагаються огризатися, а окремі екзальтовані криваві клоуни, які там вискакують періодично з якимись заявами, ще й намагаються погрожувати нам, маю на увазі напад на Крим, і таке інше. Ось хочу у зв’язку з цим сказати, що цілком очевидно вони розуміють наслідки таких заяв, а наслідки очевидні, що у разі, якщо щось подібне станеться, для них усіх там миттєво настане “судний день”, дуже швидкий і важкий, сховатися буде дуже складно”, заявив Медведєв.

Також він вважає, що Захід ніби заздрить росії і збирається її роздерти.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на погрози, назвавши медведєва “маленькою забутою історією людиною”.