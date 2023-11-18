Чому українські біженці виїжджають з Канади – названо причини

Українські біженці виїжджають з Канади. Зазначимо, що раніше за програмою CUAET до країни прибули понад 200 тисяч українських громадян.

Проблемами для новоприбулих стає висока вартість житла та неповна зайнятість. Життя у Канаді виявилося занадто дорогим.

Про це пише Bloomberg, передає НСН.

Працівник Українсько-канадської соціальної служби Торонто Андрій Зав’ялов розповів, що знає щонайменше 15 українців, які повернулися на батьківщину з початку війни. Хоча причини виїзду різні, найчастіше українці скаржаться на великі витрати.

“Людина не в змозі знайти гроші, але їй потрібно платити за дуже високу оренду, продукти. Такі витрати сильно б’ють по кишені іммігранта. Ні роботи, ні грошей, повертаються в Україну, де все знайоме”, пояснив він.

За даними дослідницької компанії Urbanation, середня вартість оренди в Канаді у вересні досягла рекордних 2149 канадських доларів (1567 доларів США) – на 11% більше, ніж торік.

У Торонто середня ціна оренди житла – 2614 канадських доларів (1906 доларів США), що майже дорівнює мінімальній зарплаті до оподаткування при повній зайнятості.

Інші витрати також зростають. У вересні ціни на продукти зросли на 5,8% за рік, а ціна газу – на 7,5%.

Українець Олексій Мартиненко переїхав до Канади після того, як закінчився термін дії його робочої візи у Європі. Він живе у Торонто і працює кухарем у двох місцях без вихідних, щоб оплатити рахунки. За оренду кімнати українець платить 1000 канадських доларів (730 доларів США), близько 180 доларів США доводиться витрачати на оплату телефону та проїзд у громадському транспорті, майже 300 доларів США йде на продукти.

Чоловік поскаржився, що життя у Канаді для нього важке, він дуже втомлюється, тому хоче повернутися до Європи.

Українка Анна-Марія Ляховецька переїхала до Канади 7 місяців тому. Вона планує повернутися в Україну, коли це стане безпечно.

“Жити тут дорого. Але я хочу повернутися також, щоб допомагати своїй країні”, пояснила 17-річна дівчина.

Втім, більшість українців прагнуть залишитися в країні. За словами Андрія Зав’ялова, люди, з якими він спілкувався, висловили захоплення Канадою. Рішення повернутися в Україну чи залишитися в Канаді крім витрат також залежить від близькості до зони бойових дій та безпеки.

Читайте ще: Нідерланди погрожують закрити центри для біженців – подробиці