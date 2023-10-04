Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов пояснив, навіщо у росії малюють графіті винищувачів.

Удари по російських військових об’єктах, зокрема аеродромах – серйозна загроза для росіян, тому рф передислоковує авіацію з одного летовища на інше, а це непроста робота.

Про це Андрій Юсов сказав в інтерв’ю “24 каналу”, передає НСН.

“Тому ми бачимо покришки й розмальовку графіті літаків – це спроба обманути застарілими методами сучасні технології та супутники. Тобто, супутник відзняв, як вони малюють, але вони думали, що зможуть когось у чомусь обманути. Можуть ще шамана з бубнами пустити. Шаманізм останнім часом серед політичної еліти росії дуже популярне явище”, зазначив він.

За його словами, росіяни можуть вдаватися до різних методів, але Україна продовжить звільняти свої території та демілітаризувати рф на її території.

Раніше Юсов заявив, що у рф не вистачає засобів протиповітряної оборони для того, аби захистити свою територію від атак.

“Вони (росіяни — Ред.) можуть перекидати засоби ППО, але події у глибині росії (обстріли воєнних підприємств — Ред.) засвідчують, що у ворога не вистачає засобів протиповітряної та протиракетної оборони”, сказав Юсов.

Представник ГУР зазначив, що для захисту своєї території Москва змушена перекидати системи з інших напрямків, зокрема з Далекого Сходу.

Раніше ми писали, що росіяни малюють Ту-95МС на базі в Енгельсі: супутникові фото

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