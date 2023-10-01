Росіяни намалювали нібито стратегічні бомбардувальники Ту-95 на авіабазі в Енгельсі, після неодноразових атак. Приманки зафіксував супутник компанії Planet Labs. Світлини, датовані 29 вересня. Про це пише ТСН, передає НСН.

Росія малює Ту-95МС на базі в Енгельсі: супутникові фото

Малюнки – це майже копіювання характерної планової форми чотиримоторного бомбардувальника Ту-95МС, аж до його чорного кольору. Друга приманка виглядає частково завершеною поруч із готовим.

Журналісти припускають, що для малюнків росіяни використовують, швидше за все, фарбу. Також цікаво, що на фото вони нанесли шини, як у справжнього Ту-95, який стоїть зліва від нього. Це додано для реалізму, що “приманка виявиться більш переконливою, оскільки тепер шини є звичайним засобом протидії, який використовують деякі літаки ВПС Росії під час стоянки”.

Автори статті вважають, що такі приманки передбачають низку цілей. Передусім, це обдурити супутники і зруйнувати будь-які українські ударні операції, надаючи невірні дані націлювання.

“Але це явно не спрацює, оскільки навіть обмежені комерційні супутникові зображення з високою роздільною здатністю можуть чітко відрізнити силуети літаків від реальних. Використання кількох джерел розвідувальних даних, таких як супутникові зображення радара із синтетичною апертурою (SAR), дало б зрозуміти, що ціль не є тривимірним об’єктом”, – наголошується у матеріалі видання The War Zone.

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