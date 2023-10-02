На Росії випадково розкрили адресу секретної служби Путіна і ГУР – подробиці

Російська влада помилково опублікувала адреси секретних військових будівель, агентств і шпигунських будинків у Москві та Санкт-Петербурзі. Про це повідомляє Уніан, передає НСН.

На Росії випадково розкрили адресу секретної служби Путіна і ГУР

Центр “Досьє”, проект, запущений російським опозиціонером Михайлом Ходорковським, виявив адреси, перераховані в 434-сторінковому документі під назвою “Спеціальна група”, який був опублікований на сайті мерії Москви. У документі перераховані об’єкти, де не повинно бути “відключень електроенергії”.

Повідомляється, що в список увійшли ряд надсекретних урядових об’єктів, будинки, що належать офіцерам ГРУ (Головне управління Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації) і секретній службі президента Володимира Путіна, склад боєприпасів і багато іншого.

Більшість перерахованих об’єктів не зачіпають Міноборони або спецслужби, проте в ньому є і перелік всіх військових частин і установ Міноборони, розташованих в Москві.

“Більш того, хто-небудь без праці може дізнатися, де в Москві живуть співробітники найпотаємніших відомств, подивитися, які непоказні будівлі насправді є об’єктами спецслужб, і позаздрити смаку життя керівництва цих спецслужб”, – пише “Досьє”.

Найбільша концентрація об’єктів, пов’язаних зі спецслужбами – в районі Срібного Бору. Там, зокрема, розташовані дачі, пов’язані зі Службою зовнішньої розвідки (СЗР), затверджується в розслідуванні. Досьє перераховує адреси конкретних об’єктів і публікує їх фотографії. Крім дач, в списку багато житлових будинків, що належать СЗР, Федеральної служби охорони (ФСО) або ГРУ. При цьому конкретні квартири зазвичай не вказуються.

Найбільше об’єктів у переліку закріплено за ФСО. Це не тільки вежі Кремля, Олександрівський сад та інші подібні місця, але і неочевидні об’єкти, наприклад, в одній будівлі з популярним кафе “Жан-Жак” кілька об’єктів належать також Федеральній службі виконання покарань.

Документ підписали глава департаменту ЖКГ В’ячеслав Торсунов і директор компанії “Мосенергосбит”, що реалізує електроенергію абонентам Московської області, Андрій Ковальов. Його схвалив мер Москви Сергій Собянін.

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