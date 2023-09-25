Росія намагалася спричинити в Україні масовий голод – правозахисники збирають докази для МКС

Юристи-правозахисники, які співпрацюють з прокуратурою України, збирають доказати того, що росія навмисно намагалася спричинити в Україні масовий голод під час війни. Зібране досьє передадуть до Міжнародного кримінального суду (МКС).

Про це пише The Guardian, передає НСН.

Правозахисники мають намір задокументувати випадки, коли російські загарбники використовували голод як зброю війни. Ці докази потрібні, щоб МКС розпочав перше судове переслідування такого роду, яке могло б висунути нові звинувачення російському президенту володимиру путіну.

Старший юрист юридичної компанії Global Rights Compliance (GRC) Юсуф Хан розповів, що «перетворення продовольства на зброю відбувалося в три етапи».

Так, під час першої фази росіяни обложили українські міста, через що припинилося або скоротилося постачання продовольства.

Серед задокументованих інцидентів — загибель 20 мирних жителів у Чернігові рано вранці 16 березня 2022 року, коли російські осколкові бомби вибухнули біля супермаркету в місті, де українці стояли в черзі за хлібом і продуктами.

Слідчі також зосереджені на облозі Маріуполя, додав Хан. Постачання продовольства до міста було припинено, а коридори гуманітарної допомоги заблоковані або розбомблені, через що зневіреним, голодним жителям було дуже важко або неможливо втекти.

Другий етап включав знищення запасів їжі та води, а також джерел енергії по всій Україні, зазначив адвокат.

Такі міста, як Миколаїв на півдні, залишилися без питної води на початку великої війни після того, як російські війська захопили насосну станцію. Жителі були змушені покладатися на воду, яку доставляли щодня, щоб вони могли безпечно пити та митися.

Третій елемент — це спроби росії запобігти або обмежити експорт українського продовольства.

GRC працюватиме з українською прокуратурою над складанням досьє про воєнні злочини росії до кінця 2024 року.

Правозахисники мають намір подати заяву згідно зі статтею 15 Римського статуту, що дозволяє третім особам надсилати інформацію про ймовірні воєнні злочини прокурору МКС.

Рішення щодо продовження справи ухвалюватиме прокурор, який базується в Гаазі.

Частина зусиль юристів полягатиме в тому, щоб ідентифікувати злочинців, зокрема з’ясувати, чи можна вимагати висунення звинувачення особисто путіну, як це сталося в березні, коли МКС видав ордер на арешт президента рф за депортацію українських дітей.

Хан вважає, що путін може нести відповідальність у злочинах, пов’язаних із голодом, безпосередньо, спільно з іншими та/або через інших.

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