У Польщі 12 безкоштовних медичних процедур стали безлімітними – перелік

У Польщі з 1 квітня набрало чинності розпорядження міністра охорони здоров’я, що передбачає список з 12 медичних безкоштовних процедур, які тепер надаватимуться пацієнтам безлімітно.

Йдеться про лікування у державних закладах в рамках фінансування Національного фонду здоров’я, передає НСН з посиланням на yavp.pl.

Тепер 12 процедур, які надаються пацієнтам безкоштовно в рамках фінансування з NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia), будуть безлімітними.

Це нововведення полегшить лікування пацієнтів із серйозними захворюваннями. У перелік входять:

імплантація, переміщення або заміна вагусного стимулятора; лікування захворювань слуху імплантаційними слуховими протезами; лікування глаукоми; лікування інсульту в інсультному відділенні; парентеральне харчування в домашніх умовах; лікування цукрового діабету з використанням інсулінової помпи у дорослих віком 18-26 років; імплантація або заміна гідравлічного сфінктера уретри; ендоваскулярне лікування аневризми аорти (грудної, черевно-грудної та черевної аорти, аневризм аорти із залученням чревної та ниркової артерій); судинний доступ при замісній нирковій терапії; процедури вітректомії; імплантація баклофенової помпи при лікуванні резистентної спастичності; комплексна амбулаторна спеціалізована допомога особам з хронічними захворюваннями.

Нагадаємо, кожен пацієнт, який сплачує внески до Національного фонду здоров’я (NFZ) в Польщі, також має право на безкоштовні обстеження й аналізи, призначені сімейним лікарем.

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