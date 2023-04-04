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У Польщі 12 безкоштовних медичних процедур стали безлімітними – перелік

Журналіст
У Польщі
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У Польщі з 1 квітня набрало чинності розпорядження міністра охорони здоров’я, що передбачає список з 12 медичних безкоштовних процедур, які тепер надаватимуться пацієнтам безлімітно.

Йдеться про лікування у державних закладах в рамках фінансування Національного фонду здоров’я, передає НСН з посиланням на yavp.pl.

Тепер 12 процедур, які надаються пацієнтам безкоштовно в рамках фінансування з NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia), будуть безлімітними.

12 безкоштовних медичних процедур

Це нововведення полегшить лікування пацієнтів із серйозними захворюваннями. У перелік входять:

  1. імплантація, переміщення або заміна вагусного стимулятора;
  2. лікування захворювань слуху імплантаційними слуховими протезами;
  3. лікування глаукоми;
  4. лікування інсульту в інсультному відділенні;
  5. парентеральне харчування в домашніх умовах;
  6. лікування цукрового діабету з використанням інсулінової помпи у дорослих віком 18-26 років;
  7. імплантація або заміна гідравлічного сфінктера уретри;
  8. ендоваскулярне лікування аневризми аорти (грудної, черевно-грудної та черевної аорти, аневризм аорти із залученням чревної та ниркової артерій);
  9. судинний доступ при замісній нирковій терапії;
  10. процедури вітректомії;
  11. імплантація баклофенової помпи при лікуванні резистентної спастичності;
  12. комплексна амбулаторна спеціалізована допомога особам з хронічними захворюваннями.

Нагадаємо, кожен пацієнт, який сплачує внески до Національного фонду здоров’я (NFZ) в Польщі, також має право на безкоштовні обстеження й аналізи, призначені сімейним лікарем.

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