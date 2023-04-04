У Польщі 12 безкоштовних медичних процедур стали безлімітними – перелік

У Польщі з 1 квітня набрало чинності розпорядження міністра охорони здоров’я, що передбачає список з 12 медичних безкоштовних процедур, які тепер надаватимуться пацієнтам безлімітно.
Йдеться про лікування у державних закладах в рамках фінансування Національного фонду здоров’я, передає НСН з посиланням на yavp.pl.
Тепер 12 процедур, які надаються пацієнтам безкоштовно в рамках фінансування з NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia), будуть безлімітними.
Це нововведення полегшить лікування пацієнтів із серйозними захворюваннями. У перелік входять:
- імплантація, переміщення або заміна вагусного стимулятора;
- лікування захворювань слуху імплантаційними слуховими протезами;
- лікування глаукоми;
- лікування інсульту в інсультному відділенні;
- парентеральне харчування в домашніх умовах;
- лікування цукрового діабету з використанням інсулінової помпи у дорослих віком 18-26 років;
- імплантація або заміна гідравлічного сфінктера уретри;
- ендоваскулярне лікування аневризми аорти (грудної, черевно-грудної та черевної аорти, аневризм аорти із залученням чревної та ниркової артерій);
- судинний доступ при замісній нирковій терапії;
- процедури вітректомії;
- імплантація баклофенової помпи при лікуванні резистентної спастичності;
- комплексна амбулаторна спеціалізована допомога особам з хронічними захворюваннями.
Нагадаємо, кожен пацієнт, який сплачує внески до Національного фонду здоров’я (NFZ) в Польщі, також має право на безкоштовні обстеження й аналізи, призначені сімейним лікарем.
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