5 /5
Based on 5 ratings
1
Світ
Тег:
Cуспільство
1

Як українцям отримати перші водійські права в Польщі

Дата 🕑 2 хв.
Як українцям отримати перші водійські права в Польщі

Як українцям отримати перші водійські права в Польщі. Куди необхідно звернутись в першу чергу

Для початку необхідно записатися на курси водіїв. Про це пише НСН з посиланням на Мінреінтеграції.

Які умови необхідні для того, щоб записатись на курси:

  • перебувати в Польщі більше ніж 185 днів;
  • мати карту побиту;
  • мати договір на оренду житла.

Як українцям отримати перші водійські права в Польщі

Як українцям отримати перші водійські права в Польщі

В першу чергу необхідно звернутись до відділу комунікації за місцем проживання для отримання профілю кандидата у водії (PKK) з таким пакетом документів:

  • заявою;
  • фотографією розміром 3,5×4,5 см;
  • довідкою про ознайомлення зі змістом ст. 233 КК;
  • медичною довідкою, яка підтверджує відсутність протипоказань для керування автомобілем.

Після цього обрати найбільш зручну автошколу й записатись на курси. Після проходження теоретичного та практичного курсу – скласти внутрішній іспит з подальшим отриманням сертифіката про завершення навчання в автошколі.

“Записатися до Воєводського центру дорожнього руху (Wojewódzki Osrodek Ruchu Drogowego) для складання зовнішніх іспитів з теорії та практики водіння. Для допуску до здачі потрібно надати ті ж документи, що й для присвоєння номера PKK, плюс сертифікат з автошколи”, – пише пресслужба.

Після складання усіх частин іспиту у Воєводському центрі дорожнього руху оплатити виготовлення посвідчення водія й забрати документ.

Новини України:

Автошколи для людей з інвалідністю – що відомо про проект

Як українцям отримати перші водійські права в Польщі Встановити додаток

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Хіти
Lite
Пошук
×