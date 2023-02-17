Автошколи для людей з інвалідністю – що відомо про проект

Вперше в Україні відкриють автошколи для людей з інвалідністю. Як проходитиме навчання і що відомо про проект розповіли у МВС

За рік в автошколах зможуть навчатися понад 300 людей з обмеженими можливостями

В Україні вперше відкриють автошколи для людей з інвалідністю. Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко, передає НСН

В Україні з’являться автошколи для людей з інвалідністю

Проєкт спрямований на те, щоб допомогти людям з обмеженими можливостями оволодіти транспортним засобом і отримати посвідчення водія. Навчання проходитиме у змішаних інклюзивних групах.

Усім учням автошколи необхідно буде пройти медико-соціальну експертну комісію і отримати відповідну довідку. Після цього розпочнеться навчання на базі ЗВО МВС (заклади вищої освіти системи МВС).

По завершенню навчання майбутні водії складають теоретичний іспит, після цього проходять практичну підготовку і складають ще один іспит.

За рік в школі можуть навчатися понад 300 людей з інвалідністю. Вони наново отримають навички водіння або просто більше практики.

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