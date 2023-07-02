Twitter вводить нові обмеження – які саме

Власник соцмережі Twitter Ілон Маск заяв, що платформа тимчасово обмежить кількість публікацій на день, які зможуть бачити користувачі.

Про це Маск написав у Twitter 1 липня, передає НСН.

За його словами, обмеження потрібні, щоб «усунути надзвичайний рівень збору даних і маніпуляцій системою».

Відтепер власники верифікованих облікових записів (які мають синю галочку) зможуть читати до шести тисяч повідомлень на день.

Користувачі непідтверджених облікових записів зможуть читати до 600 повідомлень на день, а ліміт нових облікових записів буде обмежено 300 повідомлень на день.

Маск назвав обмеження тимчасовими, проте не сказав, як довго вони діятимуть.

Деякі користувачі соціальної мережі повідомили, що в суботу побачили повідомлення з текстом «перевищено ліміт швидкості» – і в соціальних мережах почали з’являтися тренди RIP Twitter та #Twitterdown.

Що відбувається з Twitter

Наприкінці квітня 2022 року Ілон Маск уклав угоду про придбання соцмережі Twitter: приблизно за 44 млрд доларів бізнесмен мав стати власником Twitter. А втім, сталося це лише після багатьох місяців суперечок та судового позову, оскільки Маск захотів розірвати цю угоду.

Зрештою Маск усе-таки купив Twitter, став його генеральним директором і почав запроваджувати свою політику, почавши з масового скорочення працівників.

Також Маск заявляв, що хоче, аби Twitter став «платформою для свободи слова в усьому світі». Так, у листопаді він анонсував «амністію» сторінок, які раніше заблокували за порушення правил Twitter.

Видання Financial Times у листопаді писало, що більшість відомих світових брендів скоротили витрати на рекламу у Twitter до мінімуму або відмовилися від них узагалі через «хаос в управлінні компанії».

Далі компанія Twitter оголосила про припинення «безплатного просування» інших великих платформ соціальних мереж і вирішила видаляти акаунти, призначені для цього. Зокрема, хотіли видаляти контент, який містить посилання або назви акаунтів зі списку заборонених платформ: Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Nostr і Post.

Зрештою, у грудні Маск провів опитування у Twitter щодо того, чи варто йому залишити посаду генерального директора компанії. Більшість користувачів відповіли, що він повинен піти у відставку.

Згодом Маск заявив, що піде у відставку з посади виконавчого директора, щойно знайде когось «достатньо дурного», щоб зайняти це місце.

Та в лютому 2023-го він повідомив, що в соцмережі може з’явитися новий керівник до кінця 2023 року. Нарешті у травні 2023 року Маск оголосив, що новою гендиректоркою соцмережі стане Лінда Яккоріно, яка раніше керувала відділом реклами американської медіакомпанії NBCUniversal.

Раніше повідомлялося, що Ілон Маск має намір перейменувати Twitter на X.

Також повідомлялося, що за даними компанії Fidelity, соціальна мережа Twitter зараз коштує третину суми, яку Ілон Маск заплатив за неї наприкінці минулого року. Він визнав, що переплатив за Twitter, який він купив за 44 мільярди доларів, у тому числі 33,5 мільярда доларів власного капіталу.

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