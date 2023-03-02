Триває бій: в рф заявили про “українські ДРГ” у Брянській області – що відомо

У росії заявили про “українські ДРГ”. Нібито 2 березня у Брянську область проникли дві групи “українських диверсантів” і взяли в заручники місцевих жителів, а також вбили чоловіка, який їхав в авто.

За повідомленнями росЗМІ, зараз триває бій, передає НСН.

Що відомо про “українські ДРГ” у Брянській області

За словами губернатора Брянської області Олександра Богомаза, ДРГ нібито обстріляли у селі Любечани автомобіль, вбивши людину й поранивши дитину.

Пізніше російські пропагандистські медіа заявили, що диверсанти в магазині цього села начебто взяли до шести людей у заручники. А джерела «ТАСС» кажуть ще й про загиблих та поранених серед цивільних.

А Федеральна служба безпеки повідомила, що вони разом з військовими «здійснюють заходи щодо знищення озброєних українських націоналістів, які порушили державний кордон». Доказів проникнення ДРГ росіяни не надали. Зрештою видання «Вёрстка» з посиланням на власне джерело повідомило, що через інцидент у Брянській області вирішили скликати екстрене засідання Радбезу рф.

У Telegram-каналі Російського добровольчого корпусу з’явилося повідомлення із бійцями із жовтими стрічками. Там зазначають, що інформація про “українські ДРГ” — це неправда.

«Російський добровольчий корпус прийшов у Брянську область, щоб показати співвітчизникам, що є надія, що вільні російські люди з зброєю в руках можуть боротися з режимом», йдеться у повідомленні.

Як коментують в Україні

Розвідка Міноборони України вважає повідомлення про зіткнення у Брянській області «продовженням трансформації росії, її очищенням і звільненням від диктатури путіна».

Про це у коментарі Громадському сказав представник ГУР Андрій Юсов.

«рф сьогодні є таким утворенням, всередині якого є велика кількість міжнаціональних, міжетнічних, міжрелігійних, соціально-політичних та інших конфліктів. Сьогодні є публічна заява РДК (російський добровольчий корпус). Це люди, які зі зброєю в руках воюють проти режиму путіна і тих, хто його підтримує… Можливо, росіяни починають прокидатись, усвідомлювати щось і робити якісь конкретні заходи», каже Юсов.

У Генштабі виданню «Бабель» заявили, що ЗСУ ведуть бойові дії виключно на території України.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, шо історія про “українські ДРГ” у росії — це свідома російська провокація.

«росія хоче налякати своїх, щоб за рік війни бодай якось виправдати напад на іншу країну та зростаючу бідність. Тим часом партизанський рух в рф стає сильнішим та агресивнішим. Бійтеся своїх партизанів», написав Подоляк.

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко у коментарі Громадському зазначив, що ситуація на кордоні з росією залишається повністю контрольованою, хоча російські обстріли все ще регулярно відбуваються.

Водночас заяви росіян про українську ДРГ Демченко прокоментував так:

«Україна — не агресор. Наше головне завдання — оборона і захист від країни-окупанта. Що могло відбутися на території росії, про що вони заявляють, мені нічого не відомо. Але країна-терорист у всьому відразу безпідставно намагається звинуватити Україну», каже Демченко.

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