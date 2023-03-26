Трамп пообіцяв завершити війну в Україні за 24 години

Колишній президент США Дональд Трамп пообіцяв своїм майбутнім виборцям завершити війну в Україні за 24 години після свого обрання на другий президентський термін.

Про це він сказав на першому передвиборчому мітингу перед прихильниками у Техасі, передає НСН з посиланням на ТСН.

Трамп, як ймовірний кандидат у президенти від Республіканської партії, заявив, що президент Росії Владімір Путін почав стягувати війська до кордонів Україні після “катастрофи” з його вигнанням з Білого дому – тобто з його програшем на минулих виборах.

Він звинуватив адміністрацію Джо Байдена у тому, що вона навіть не намагається вести перемовини з російським диктатором.

“Не є збігом те, що “глибинна держава” (конспірологічний термін, згідно з яким в США існує скоординована таємна група, яка впливає на державну політику. – Ред.) переслідує мене навіть більше, відколи я пообіцяв закінчити війну в Україні”, сказав Трамп.

Крім того, Трамп зазначив, що може закінчити війну дуже швидко, якщо його знову переоберуть головою Білого дому.

“Коли я кажу так, я збираюся досягти врегулювання дуже швидко… У мене буде врегулювання впродовж 24 годин. Стоячи перед вами сьогодні, я — єдиний кандидат, який може дати таку обіцянку. Я стану на заваді Третій світовій війні, до якої ми наближаємось”, заявив Трамп.

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