Смертельна стрілянина у центрі “Свідків Єгови”. Серед поранених – українка

Увечері 9 березня в німецькому місті Гамбург у центрі “Свідків Єгови” озброєний чоловік відкрив вогонь по людях. Всього 7 людей вбито, ще 8 отримали тяжкі поранення. За даними МЗС України, з-поміж постраждалих є українка.

Про стрілянину повідомляє DW, передає НСН з посиланням на Громадське.

Ймовірного 35-річного стрільця називають колишнім членом “Свідків Єгови”. Він розстріляв людей у місці зборів цієї спільноти — так званому Залі Царства Свідків Єгови — у районі Альстердорф на півночі Гамбурга.

Близько 21:00 поліція Гамбурга отримала перший виклик про те, що з триповерхової офісної будівлі чути постріли. Пізніше очевидець повідомив про чотири обстріли, під час кожного з яких було випущено кілька куль. Правоохоронці та швидка прибули на місце за кілька хвилин.

Коли поліція прибула на місце до парафіяльної зали, чоловік спочатку втік на перший поверх. Там він націлив рушницю проти себе. Близько 20 людей були евакуйовані з будівлі неушкодженими.

У поліції Гамбурга повідомляють, що, окрім ймовірного злочинця, загинули 7 людей: четверо чоловіків, дві жінки та одна ненароджена дитина.

Ще вісім людей отримали поранення, деякі з них — у тяжкому стані. Речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у коментарі “Європейській правді” повідомив, що серед постраждалих є громадянка України. Зараз їй надається необхідна медична допомога, загрози її життю немає.

Генконсульство України в Гамбурзі взаємодіє із німецькими правоохоронцями щодо розслідування нападу та встановлює зв’язок із рідними постраждалої. Найближчим часом консул також відвідає лікарню, щоб надати громадянці України консульську допомогу.

За попередніми даними, чоловік діяв сам, правоохоронці виключають терористичну атаку. Слідчі визначили, що чоловік добровільно залишив громаду “Свідків Єгови” 1,5 року тому — “але, вочевидь, не назавжди”. Наразі його мотив не можуть точно визначити.

За даними слідчих, чоловік законно володів знаряддям вбивства. Вдома у нього знайшли велику кількість боєприпасів: 15 заряджених магазинів, у кожному з яких по 15 патронів, і ящики з 200 патронами. Документи на отримання ліцензії на зброю він подав минулого року.

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