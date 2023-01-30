Яку суму потрібно витрачати щомісяця на життя у Польщі, куди після повномасштабного вторгнення переїхало чимало українців.

Про це інформує НСН з посиланням на 24 канал.

Зазначимо, велика війна в Україні негативно вплинула і на європейські країни – ціни на все зросли. Лише за місяць в Польщі можна витрачати від 30 тисяч гривень на прожиття.

Скільки потрібно грошей на продукти у Польщі

Нагадуємо, що ціни на деякі продукти та оренда на житло мало відрізняються від цін в Україні. Але поляки заробляють втричі більше, а мінімальна зарплата становить 3 010 злотих. Натомість в Україні – це 6 700 (800 злотих за чинним курсом).

За словами українки, яка проживає в Польщі вже 8 років, найбільше коштів витрачається на їжу та житло.

На тиждень на двох людей потрібно витратити в середньому 200 – 250 злотих (це 1 680 – 2 100 гривень).

До прикладу, за кілограм м’яса у Польщі потрібно віддати 184 гривні, а за десяток яєць – 92 гривні. Гречка ж коштує орієнтовно 54 гривні за 400 грамів, а картопля за кілограм – 64 гривні.

Якщо люди хочуть повечеряти не вдома, то вечеря у кафе обійдеться недешево – за одну людину потрібно віддати приблизно 100 – 150 злотих (це 840 – 1 260 гривень).

Ціни на житло, одяг, транспорт та інші витрати

За двокімнатну квартиру у Замості потрібно віддати близько 1 100 злотих (9 240 гривень). Але ця ціна була актуальною ще до повномасштабного вторгнення. Зараз ціна коливається у межах до 2 000 злотих (до 16 800 гривень)

Ціна за воду, прибирання та освітлення в під’їзді, вивезення сміття, освітлення стоянки обійдеться у 120 злотих (1 000 гривень). За газ та світло у квартирі розміром 46 квадратних метрів потрібно заплатити 340 злотих (2 856 гривень).

Іноді ціни на одяг та засоби догляду у Польщі можуть бути нижчими, ніж в Україні: джинси – за 80 злотих (це 670 гривень), кофтину за 80 — 120 злотих (670 — 1 000 гривень), футболку — 30 злотих (250 гривень). За взуття доведеться викласти 150 — 250 злотих (1 260 — 2 100), а за верхній одяг — до 300 злотих (2 500 гривень).

Проїзний у громадському транспорті на місяць коштує 100 злотих (840 гривень). А одноразовий квиток – 3 злотих (25 гривень). За словами українки у Польщі все ж вигідніше купити карнет — це п’ять одноразових квитків, які коштують 12 злотих (110 гривень).

Середня ціна на бензин коливається в межах 6,50 – 7,15 злотих за літр (54,6 – 60 гривень). Дизельне пальне дорожче – 7,60 — 7,80 злотих (64 — 65,50 гривень).

Щодо медичної допомоги, то українці отримують її безкоштовно. Однак у разі застуди доведеться викласти щонайменше до 80 злотих (670 гривень) в аптеці.

На яку щомісячну суму розраховувати українцю

Для сім’ї з двох людей за продукти, проїзний на громадський транспорт, оренду житла і, до прикладу, похід у кінотеатр чи боулінг, потрібно розраховувати на суму:

від 3 600 злотих (30 200 гривень),

від 1 500 злотих (12 600 гривень) – якщо жити не на орендованій квартирі.

Якщо ви плануєте жити у великому місті, їздити на власному авто або у вас є дитина, то це передбачає ще додаткові витрати.

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