Monobank запускає віртуальний банк в Польщі: які послуги він надаватиме

Monobank запускає віртуальний банк в Польщі. Його засновники хочуть надати українцям зручний і безплатний інструмент для переказів грошей в Європі, передає НСН.

«За різними оцінками у Польщі перебуває близько 3 мільйонів українців. Ми розраховуємо насамперед на них, але, звичайно ж, будемо дуже раді й полякам. Нам не терпиться здивувати їх українським рівнем банківського сервісу», йдеться в повідомленні співзасновника monobank Олега Гороховського.

Monobank запускає віртуальний банк в Польщі

У Monobank хочуть надати українцям послуги, яких їм не вистачає в Європі. А саме:

Спілкування українською;

Дистанційна реєстрація через Дію;

Цілодобова та людська підтримка у месенджерах;

Зручні перекази між картками;

Пряма зручна оплата за різні сервіси у Польщі та Україні (мобільний зв’язок, паркування тощо);

Безплатні перекази в Україну.

«Поділіться, будь ласка, інформацією про проєкт зі своїми друзями, знайомими та родичами у Польщі — stereo.io», додали у банку.

Віртуальний банк для клієнтів

Офіційний реліз віртуального банку обіцяють представити вже у цьому кварталі. Проте стати клієнтом банку, можна залишивши заявку на офіційному сайті. Для цього Вам необхідно мати PESEL (номер запису у польській системі реєстрації населення).

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