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Monobank запускає віртуальний банк в Польщі: які послуги він надаватиме

Дата 🕑 2 хв.
Monobank запускає
Національна служба новин - NNS

Monobank запускає віртуальний банк в Польщі. Його засновники хочуть надати українцям зручний і безплатний інструмент для переказів грошей в Європі, передає НСН.

 «За різними оцінками у Польщі перебуває близько 3 мільйонів українців. Ми розраховуємо насамперед на них, але, звичайно ж, будемо дуже раді й полякам. Нам не терпиться здивувати їх українським рівнем банківського сервісу», йдеться в повідомленні співзасновника monobank Олега Гороховського.

Monobank запускає віртуальний банк в Польщі: які послуги він надаватиме

Monobank запускає віртуальний банк в Польщі

  • У Monobank хочуть надати українцям послуги, яких їм не вистачає в Європі. А саме:
  • Спілкування українською;
  • Дистанційна реєстрація через Дію;
  • Цілодобова та людська підтримка у месенджерах;
  • Зручні перекази між картками;
  • Пряма зручна оплата за різні сервіси у Польщі та Україні (мобільний зв’язок, паркування тощо);
  • Безплатні перекази в Україну.

Monobank запускає віртуальний банк в Польщі: які послуги він надаватиме

«Поділіться, будь ласка, інформацією про проєкт зі своїми друзями, знайомими та родичами у Польщі — stereo.io», додали у банку.

Віртуальний банк для клієнтів

Офіційний реліз віртуального банку обіцяють представити вже у цьому кварталі. Проте стати клієнтом банку, можна залишивши заявку на офіційному сайті. Для цього Вам необхідно мати PESEL (номер запису у польській системі реєстрації населення).

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