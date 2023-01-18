Monobank запускає віртуальний банк в Польщі: які послуги він надаватиме

Monobank запускає віртуальний банк в Польщі. Його засновники хочуть надати українцям зручний і безплатний інструмент для переказів грошей в Європі, передає НСН.
«За різними оцінками у Польщі перебуває близько 3 мільйонів українців. Ми розраховуємо насамперед на них, але, звичайно ж, будемо дуже раді й полякам. Нам не терпиться здивувати їх українським рівнем банківського сервісу», йдеться в повідомленні співзасновника monobank Олега Гороховського.
Monobank запускає віртуальний банк в Польщі
- У Monobank хочуть надати українцям послуги, яких їм не вистачає в Європі. А саме:
- Спілкування українською;
- Дистанційна реєстрація через Дію;
- Цілодобова та людська підтримка у месенджерах;
- Зручні перекази між картками;
- Пряма зручна оплата за різні сервіси у Польщі та Україні (мобільний зв’язок, паркування тощо);
- Безплатні перекази в Україну.
«Поділіться, будь ласка, інформацією про проєкт зі своїми друзями, знайомими та родичами у Польщі — stereo.io», додали у банку.
Віртуальний банк для клієнтів
Офіційний реліз віртуального банку обіцяють представити вже у цьому кварталі. Проте стати клієнтом банку, можна залишивши заявку на офіційному сайті. Для цього Вам необхідно мати PESEL (номер запису у польській системі реєстрації населення).
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