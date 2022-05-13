Сенатор США заблокував швидке виділення Україні $40 млрд

Сенатор США від Республіканської партії Ренд Пол з Кентуккі перешкоджає швидкому ухваленню законопроєкту про виділення пакета додаткової допомоги Україні на суму близько $40 млрд.

Про цепередає NNS з посиланням на Європейську правду та ТСН.

“Ренд Пол одноосібно заблокував оперативне надання допомоги Україні. Він добивається від Сенату включення до законопроекту нових формулювань, хоча все одно планує голосувати проти нього, посилаючись на проблему держборгу та інфляції в США”, написав у твіттері журналіст агентства Bloomberg Стівен Денніс.

Позиція Пола означає, що законопроєкт, ймовірно, у результаті все ж таки буде прийнятий, але не так швидко, як планувалося. Сенаторам спочатку доведеться розглядати пропозиції Пола, голосувати за ними. Все це їх очікує після паузи у роботі сенату за кілька днів.

У підсумку, як зазначає The Hill, підсумкове голосування відбудеться наступного тижня, може і ще пізніше. Крім того, якщо на прохання Пола текст законопроєкту буде змінено, документ у його фінальному вигляді відправиться на повторний розгляд до Палати представників.

Зазначимо, що сенатора-республіканця і прихильника експрезидента США Трампа Ренда Пола полюбляють цитувати росЗМІ. Зокрема, Пол виступав проти вступу України до НАТО, адже це “червона лінія” для кремля. За словами скандального сенатора, вторгнення рф до України “є невиправданим”, але “має певні причини” – те, що Україна колись входила до склалу СРСР.

Своєю чергою, колеги розкритикували Пола, що він поширює пропагандистські твердження путіна.

Нагадаємо, Джо Байден закликав Конгрес діяти швидко, щоб він міг підписати законопроєкт до того, як чинна оборонна допомога для України закінчиться пізніше в травні.

Пакет включає 6 мільярдів доларів на допомогу в безпеці, включаючи навчання, обладнання, зброю та підтримку; 8,7 млрд доларів на поповнення запасів американського обладнання, надісланого в Україну, і 3,9 млрд доларів на операції Європейського командування.

Крім того, законодавство дозволяє отримати додаткові 11 мільярдів доларів, що дозволяє президенту дозволяти передачу статей і послуг з акцій США без схвалення Конгресу у відповідь на надзвичайну ситуацію. Байден просив 5 мільярдів доларів.

Документ також уповноважує виділити 4 мільярди доларів на іноземне військове фінансування для підтримки України та інших країн, які постраждали від кризи.

Новий пакет допомоги також включає гуманітарну допомогу – 5 мільярдів доларів для вирішення проблем продовольчої безпеки в усьому світі через конфлікт і майже 9 мільярдів доларів для фонду економічної підтримки України.

Він надає сотні мільйонів доларів для допомоги біженцям і фінансування зусиль із захоплення активів олігархів, пов’язаних з президентом росії владіміром путіним.

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