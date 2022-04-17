В США презентували монету, присвячену Україні і Зеленському (фото)

В США презентували монету, присвячену Україні і Зеленському, повідомляє NNS, посилаючись на Телеграм-канал Верховної Ради України і сувенірний онлайн-магазин Білого дому.

Презентацію пам’ятної монети провела Адміністрація президента США.

“Білий дім у сувенірному магазині презентував пам’ятну монету, присвячену історичному зверненню Володимира Зеленського до Конгресу США 7 березня 2022 року.

Промову Зеленського там вважають зразковою як для лідера воєнного часу, і вона стоїть на одному щабелі з легендарними промовами Уїнстона Черчілля під час Другої світової війни.

Прибуток від продажу монети буде повністю спрямований на гуманітарну допомогу українському народу”, – зазначили у Верховній Раді.

На сайті онлайн-магазину Білого дому монету можна придбати за 100 доларів.

Зазначимо, що Білий дім присвятив дві пам’ятні монети з серії “Історичні моменти” Україні та її президенту Володимиру Зеленському.

Так, на на сайті сувенірів Адміністрації президента США є дві монети зі згадкою Зеленського.

6-та монета з серії “Історичні моменти” щодо вторгнення Росії в Україну. На ній Зеленського названо “героєм війни”.

7-ма монета цієї ж серії – щодо звернення Зеленського до Конгресу США під час війни. На ній Зеленського названо “лідером світу” і “лідером миру”.

Обидві монети засвідчують підтримку України Сполученими Штатами.