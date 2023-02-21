Путін заявив, що росія призупиняє участь у ядерній угоді зі США. Що це таке?

Президент росії володимир путін заявив, що рф призупиняє участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння (СНО-3 або New Start).

Про це він оголосив у своїй промові 21 лютого, передає НСН з посиланням на Громадське.

За словами путіна, поки росія лише призупиняє свою участь, але не виходить із договору.

Також путін сказав, що США нібито планують «натуральне випробування ядерної зброї», тому він тож доручив міноборони росії та «росатому» «бути готовими до випробування російської ядерної зброї».

Путін заявив про призупинення участі у ДСНО. Що це за угода

Договір про стратегічні наступальні озброєння вперше підписали влітку 1991 року — перший і останній президент СРСР Михайло Горбачов та президент США Джордж Буш. Уже між росією та Сполученими Штатами підписали договір СНО-2 у січні 1993-го, але він так і не набув чинності.

У 2010-му ДСНО-3 підписали тодішні президенти США та росії Барак Обама й дмитро мєдвєдєв. Договір обмежував сумарну кількість стратегічних наступальних озброєнь в обох країнах. Ішлося про скорочення ядерних боєзарядів до 1550 одиниць, міжконтинентальних балістичних ракет, підводних човнів та важких бомбардувальників — до 700 одиниць.

Договір мав діяти до 4 лютого 2021 року, однак 3 лютого 2021-го Вашингтон і москва продовжили дію договору ще на 5 років — до 4 лютого 2026-го.

Також за цією угодою вперше підлягали скороченню «нерозгорнуті» носії та пускові установки, які не перебувають у бойовій готовності, а використовуються для навчання або випробування і не мають боєголовок.

Фактично саме ця угода разом із чинним на той час Договором про ліквідацію ракет середньої й малої дальності (РСМД), ухваленим ще 1987 року, стримувала США та росію від повернення до гонки озброєнь.

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