Багато кашляв і нив: що сказав Путін 21 лютого у своєму посланні до федеральних зборів

21 лютого російський диктатор озвучив своє щорічне послання до федеральних зборів. Онлайн трансляція виступу тривала майже дві години. Що сказав Путін 21 лютого? НСН зібрав для вас основні тези.

Зазначимо, що під час виступу Путін постійно кашляв і багато нив. А його промова була насичена давно всім знайомими російськими «скрепами», які крім сміху у здорової цивілізованої людини не викликає нічого. Виступ диктатора умовно можна поділити на дві частини: виправдання війни, яку розв’язала росія, і розповіді про те, як рф буде долати негативні наслідки, спричинені агресією. І лише наприкінці звернення Путін озвучив декілька речей, які, ймовірно заслуговують на увагу.

Що сказав Путін 21 лютого у своєму посланні до федеральних зборів

Ось основні тези:

Перемогти Росію на полі бою неможливо;

Захід не приховує своєї мети — завдати Росії стратегічної поразки. Для нас це означає покінчити з нами раз і назавжди. Вони мають намір перевести локальний конфлікт у фазу глобального протистояння. Ми відповідним чином будемо на це реагувати;

Захід насичував Україну зброєю, щоб вона напала на Донбас

«За нашою спиною готувався зовсім інший сценарій» (про дипломатичні спроби Росії вирішити «донбаський» питання)

Захід «займався крутійством» і закривав очі на «знущання над віруючими»,

«Пам’ятаємо ми і про потуги київського режиму отримати ядерну зброю».

США і НАТО розгортали біля наших кордонів біолабораторії

Росія щиро прагнула до мирного вирішення

Переговори Києва з Заходом про постачання систем ППО, бойових літаків та іншої техніки велися ще до початку СВО

Захід грав «крапленими картами» і впивається своїм віроломством, називаючи «Мінськ-2» виставою і блефом

Захід зруйнував Лівію, Сирію, Югославію

Поняття честі, довіри, порядності — це не для них

Росія твердо відстоює не тільки свої інтереси

Вся планета ‘утикана’ американськими базами

Захід робить вигляд, що нічого не було. Ніхто в світі не забуде цього. У світі ніхто не забув, що це Захід «випустив джина з пляшки»

Проект України почав взращуваться ще в XIX столітті, ще в Австро-Угорщині, щоб відірвати історичні землі від Росії. Все повторюється

Захід витратив на військову допомогу Україні вже $150 млрд, потік грошей не зменшується

Неонацисти не приховують, чиїми спадкоємцями вони себе вважають, дивно, що на Заході ніхто цього не помічає, тому що їм наплювати, на кого робити ставку у війні проти Росії

Ми не воюємо з народом України, він став заручником київського режиму і західних господарів, які окупували цю країну

Захід пропонує ідею гендерно-нейтрального Бога. Прости їм, Господи, вони не відають, що творять

Подивіться, що роблять на Заході. Педофілія стає нормою, священики схвалюють одностатеві шлюби

Ми зобов’язані захистити наших дітей від деградації і виродження і ми зробимо це

Подивіться святе письмо та інші книги, там сказано, що сім’я — це союз чоловіка і жінки.

Ті, хто став на шлях зради Росії, понесе відповідальність за законом

За кожною сім’єю загиблого, за кожним ветераном повинен бути закріплений свій персональний координатор

Програма безкоштовної газифікації буде діяти для громадян на постійній основі

Потрібно стимулювати приплив інвестицій в економіку від довгострокових заощаджень громадян, створивши відповідну програму

Ніхто з простих громадян Росії не пошкодував тих, хто втратив свої капітали в зарубіжних банках. Не пошкодував тих, хто втратив яхти і палаци за кордоном

Росія фактично виходить на новий цикл розвитку економіки, є всі можливості для прориву на багатьох напрямах

Рівень оснащення ядерних сил стримування новітніми озброєннями становить 91,3%, треба вийти на такий рівень за всіма напрямами у Збройних силах

В основу подальшого розвитку і зміцнення армії і флоту має бути покладений реальний бойовий досвід, він безцінний

Саме народ Росії – джерело влади.

Що сказав Путін 21 лютого про ядерну зброю

Вже наприкінці виступу, приспавши зал двогодинною нудною промовою, Путін сказав декілька речей, які, ймовірно, заслуговують уваги. Зокрема, він заявив, що росія готова до відновлення випробовувань ядерної зброї. А також, що росія призупиняє свою участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.

Що сказав Путін 21 лютого – повне відео

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