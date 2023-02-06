Чи готовий путін застосувати ядерну зброю в Україні – оцінка ISW

Президент росії володимир путін не хоче ризикувати своїм статусом, тому малоймовірно, що він зможе піти на ядерну ескалацію чи війну з НАТО.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW), передає НСН.

Раніше там оцінювали, що російські військові загрози проти НАТО не відповідають можливостям рф і що країна використовує ядерні загрози насамперед для залякування Заходу.

«Путін, очевидно, цінує свій внутрішній статус-кво та прагне уникати ризикованої та суперечливої ​​політики для підтримки власних цілей», вважають аналітики.

За даними ISW, путін також продовжує демонструвати, що він залишається людиною, яка приділяє значну увагу усуненню ризиків, навіть якщо його сприйняття ситуації, з якою він стикається, розходиться з реальністю.

«Таким чином, путін неодноразово ставив себе в позицію формулювання максималістських і нереалістичних цілей, закликаючи свій уряд і військових досягти їх», вважають аналітики.

І додають, що натомість путін утримувався від ухвалення рішень, яких, імовірно, вимагає широкомасштабна та затяжна звичайна війна, яку він розпочав.

Ядерні погрози путіна

Під час оголошення в росії мобілізації 21 вересня президент рф володимир путін заявив, що це нібито росії погрожують ядерною зброєю.

«Ті, хто веде ядерний шантаж проти рф, повинні пам’ятати, що роза вітрів може розвернутися в їхній бік», сказав путін.

Російський президент пригрозив, що в разі загрози територіальній цілісності рф готова «використати всі наявні в себе засоби. Це не блеф».

Після цього США попередили росію про «катастрофічні наслідки» в разі ядерного удару. Зокрема, про можливі наслідки повідомили особисто путіна.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг 13 жовтня заявляв, що використання росією будь-якої ядерної зброї в Україні матиме наслідки, не уточнюючи, які саме. Водночас високий представник ЄС із питань політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що в такому разі росія отримає від Заходу відповідь, яка знищить її армію. Проте ця відповідь не буде ядерною.

А втім, союзники України вважають малоймовірним, що путін усе-таки наважиться на ядерний удар.

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