Чи готовий путін застосувати ядерну зброю в Україні – оцінка ISW

Президент росії володимир путін не хоче ризикувати своїм статусом, тому малоймовірно, що він зможе піти на ядерну ескалацію чи війну з НАТО.
Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW), передає НСН.
Раніше там оцінювали, що російські військові загрози проти НАТО не відповідають можливостям рф і що країна використовує ядерні загрози насамперед для залякування Заходу.
«Путін, очевидно, цінує свій внутрішній статус-кво та прагне уникати ризикованої та суперечливої політики для підтримки власних цілей», вважають аналітики.
За даними ISW, путін також продовжує демонструвати, що він залишається людиною, яка приділяє значну увагу усуненню ризиків, навіть якщо його сприйняття ситуації, з якою він стикається, розходиться з реальністю.
«Таким чином, путін неодноразово ставив себе в позицію формулювання максималістських і нереалістичних цілей, закликаючи свій уряд і військових досягти їх», вважають аналітики.
І додають, що натомість путін утримувався від ухвалення рішень, яких, імовірно, вимагає широкомасштабна та затяжна звичайна війна, яку він розпочав.
Ядерні погрози путіна
Під час оголошення в росії мобілізації 21 вересня президент рф володимир путін заявив, що це нібито росії погрожують ядерною зброєю.
«Ті, хто веде ядерний шантаж проти рф, повинні пам’ятати, що роза вітрів може розвернутися в їхній бік», сказав путін.
Російський президент пригрозив, що в разі загрози територіальній цілісності рф готова «використати всі наявні в себе засоби. Це не блеф».
Після цього США попередили росію про «катастрофічні наслідки» в разі ядерного удару. Зокрема, про можливі наслідки повідомили особисто путіна.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг 13 жовтня заявляв, що використання росією будь-якої ядерної зброї в Україні матиме наслідки, не уточнюючи, які саме. Водночас високий представник ЄС із питань політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що в такому разі росія отримає від Заходу відповідь, яка знищить її армію. Проте ця відповідь не буде ядерною.
А втім, союзники України вважають малоймовірним, що путін усе-таки наважиться на ядерний удар.
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