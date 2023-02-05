Путін пообіцяв не вбивати Зеленського – про що експрем’єр Ізраїлю розмовляв з російським диктатором у березні

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Путін пообіцяв не вбивати Зеленського.

Про це розповів колишній прем’єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет, передає НСН з посиланням на The Times of Israel.

Тодішній прем’єр Ізраїлю провів тригодинні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві, після чого зідзвонився з президентом Володимиром Зеленським. На початку повномасштабної війни деталі розмов не розголошувалися. Зараз же Беннет розповів, про що розмовляв 5 березня з господарем Кремля.

“Я знав, що Зеленський під загрозою, в бункері … я сказав йому [Путіну]: “Ти збираєшся вбити Зеленського? Він сказав: “Я не буду вбивати Зеленського”. “Я повинен зрозуміти, ви даєте мені слово, що не вб’єте Зеленського?”. Він сказав: “Я не буду вбивати Зеленського”, розповів експрем’єр Ізраїлю.

Після цього, за його словами, він одразу подзвонив Зеленському і сказав: “Я щойно прийшов із зустрічі, він не збирається тебе вбивати. Він [Зеленський] запитав мене: “Ти впевнений?” Я сказав: “100%. Він не збирається тебе вбивати”.

Беннет стверджує, що через дві години Зеленський зайшов до свого кабінету і “зробив там селфі, [на якому український президент сказав] “Я не боюся” і все таке”.

За словами експрем’єра Ізраїлю, Путін також “погодився не наполягати на роззброєнні України”, а Зеленський тими ж вихідними нібито відмовився від прагнення вступити в НАТО.

“Все, що я робив [в рамках посередницьких зусиль], узгоджувалося з США”, додав Беннетт.

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