Яке послання готує Путін 21 лютого – ГУР

За інформацією ГУР, Путін 21 лютого буде пояснювати, чому росіянам треба йти на забій.

Під час послання до Федеральних зборів РФ 21 лютого диктатор Володимир Путін говоритиме, що війна проти України “йде за планом“. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

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Російські пропагандистські ресурси повідомили, що 21 лютого Путін виступить перед Федеральними зборами із традиційним посланням, а на 22 лютого заплановано позачергове засідання Ради федерації.

За словами Юсова, Кремлю треба підживлювати пропаганду після року великої війни, а тому з боку Путіна варто чекати низки заяв в дусі московських наративів.

“Говоритиме, що операція йде за планом, що Росія воює не з Україною, а захищається від НАТО і Заходу. Також це буде передвісник нової хвилі мобілізації – росіянам пояснюватимуть, чому потрібно йти на забій”, — сказав Юсов.

Він зазначив, що можливі погрози ядерною зброєю з боку РФ можуть тривати, але це вже не дасть результату.

“У Кремлі розуміють, що це гра з вогнем. Думки про червону кнопку стануть крахом Росії. Погрожувати вони можуть, Медведєв напідпитку може написати пару гнівних постів, але це нікого не злякає, стратегічно це нічого не змінить”, — заявив розвідник

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