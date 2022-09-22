Як путін повторює сценарій Першої світової – у росії пояснили, яка доля чекає на російського диктатора.

Російські офіцери вже усвідомили, що війна проти України була божевіллям і закінчиться поразкою росії. Своїм рішенням про проведення часткової мобілізації та примусовим відправленням офіцерів на війну путін прискорив крах свого режиму та свою смерть.

Як передає NNS, про це в ефірі Апостроф TV заявив російський журналіст, колишній секретар Спілки журналістів росії та екс-депутат Держдуми рф Ігор Яковенко.

“У якийсь момент ситуація зміниться, це неминуче. Путін намагатиметься залишати своїх “держиморд” для придушення протестів, тому що він боїться свого народу набагато більше, ніж НАТО, більше, ніж України. Але товаришів по службі цих здоров’яків теж посилають на фронт, їх також перемелює українська армія. У якийсь момент критична маса вбитих омонівців, росгвардійців перейде в якість, вся силова структура перестане підтримувати режим”, пояснив Яковенко.

За словами журналіста, сьогодні російські генерали та офіцери розуміють, що війна була безумством від самого початку. Вони знають, що поразка росії неминуча.

“Вони це розуміють, вони не хочуть бути крайніми, вони не хочуть, щоб їх посилали і вбивали. А в росії – це особливість російської армії – багато гине і генералів. Тому, звісно, рано чи пізно відбудеться серйозний розкол у російських збройних силах. Вони зіткнуться з цим народним протестом, який також наростатиме”, зазначив екс-депутат Держдуми.

Ще одна важлива обставина – це той факт, що зараз насильно відправляють на війну російських офіцерів.

“Швидше за все, це відбудеться не раніше грудня, бо логістика така. Але коли насильно відправлені на війну офіцери, озброєні люди опиняться на фронті, то велике питання: а проти кого вони повернуть зброю. Я не відкидаю варіанта, який був у Першу світову війну, коли люди зі зброєю поверталися додому і направляли цю зброю на повалення режиму. Чим закінчилася в результаті Перша світова війна? Вона закінчилася загибеллю монархії. Тому путін цією мобілізацією прискорив крах свого режиму і, швидше за все, свою фізичну смерть”, резюмував Яковенко.

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