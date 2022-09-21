Підписання указу про часткову мобілізацію в росії свідчить про те, що президент рф володимир путін усвідомив, що Збройні сили України – це сильна армія.

Таку думку висловив дипломат та екс-посол Андрій Веселовський, передає NNS.

“Нарешті, до нього (путіна – ред.) дійшло, що Збройні сили України – це не “банди нациків”, що український народ – це не одурманені західною пропагандою маси”, зазначив він. “Він все вірив у ті папірці, які йому підсовувала фсб, що будуть “зустрічати з квітами”, ми знаємо ці історії. Ми знаємо, що у перших групах агресора, які наступали на Україну 24-25 лютого, була і парадна форма для того, щоб Хрещатиком йти. Видно, зараз все це остаточно прояснилося для російського вождя, і тому він зрозумів, що треба запроваджувати мобілізацію”, додав експерт.

Ще однією причиною Веселовський назвав тиск на путіна так званих “патріотичних низів” рф:

“У росії є досить сильна група авантюристів і агресорів, яким потрібна ця війна з простих матеріальних міркувань, через прибуток”.

Крім того, росіян таким чином хочуть щей тримати подалі від цін за допомогою пропаганди, додав екс-посол:

“Ось це подвійне завдання і виконує зараз путін, якого до цього примусила згуртованість України перед агресором”.

Коли в Україні з’являться мобілізовані росіяни – прогноз експерта