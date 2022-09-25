Путін поводиться як азартний гравець, на війну в Україні він поставив все – Der Spiegel

Путін поводиться як азартний гравець, російський диктатор змушений вдаватися до будь-яких методів, щоб не визнавати поразки у війні проти України.

Проведення фейкових “референдумів” на тимчасово окупованих територіях України та оголошення мобілізації в рф означає, що володимир путін поставив на війну в Україні все.

Про це пише німецьке видання Der Spiegel, передає NNS з посиланням на ТСН.

Ці заходи означають кінець наративу, нібито вторгнення до України не є війною, а цілей кампанії можна досягти невеликими ресурсами. Це також сигналізує про те, що путін відрізав шлях до виходу із цієї “руйнівної пригоди”, пише видання.

Путін поводиться як азартний гравець, який іде ва-банк лише тому, що вже не може вийти з гри.

Spiegel поспілкувався з кількома росіянами ― і тими, хто вирішив виїхати з країни через ризик призову, і тими, хто вже отримав повістку. У промові путін сказав, що мобілізація стосуватиметься лише резервістів, однак насправді призивають усіх підряд.

Крім цього, у Кримінальному кодексі рф з’явилася низка покарань за порушення, вчинені під час мобілізації, і “добровільну здачу в полон”. Ці дії влади посилюють розкол у російському суспільстві, однак, на думку експертів, військову спроможність армії рф суттєво не змінять, принаймні до середини 2023 року.

У широкому сенсі мобілізація також порушує мовчазний контракт між кремлем і народом — “ви не лізете в політику, а ми не ліземо у ваше особисте життя”, зазначає видання. Питання лише в тому, що переможе ― невдоволення мобілізацією чи страх перед владою.

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